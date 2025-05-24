При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Суд решил рассмотреть помещение в психбольницу напавшей с ножом в Гамбурге
Женщину, подозреваемую в атаке с ножом на вокзале Гамбурга, могут направить на принудительное лечение из-за психического заболевания, сообщила полиция.
Рассмотрение вопроса о помещении задержанной в психиатрическую больницу пройдет в субботу, передает РИА «Новости».
Женщина подозревается в нападении с ножом на людей на центральном вокзале Гамбурга, в результате которого пострадали 18 человек, четверо получили опасные для жизни травмы. Правоохранители отметили, что у задержанной есть признаки психического заболевания, и нет данных о политической мотивации ее действий.
Полиция Гамбурга заявила, что в течение дня она предстанет перед судьей для выдачи решения о принудительном лечении в психиатрической клинике.
Следствие не выявило фактов, что женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков. Состояние наиболее тяжело раненых стабилизировалось.
По данным Bild, подозреваемая ранее лечилась в психиатрической больнице и попадала в поле зрения полиции.
Ранее сообщалось, что женщина с ножом ранила на центральном вокзале Гамбурга 17 человек.
Полиция Гамбурга исходит из версии, что 39-летняя нападавшая действовала в одиночку.