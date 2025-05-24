Суд решил рассмотреть помещение в психбольницу напавшей с ножом в Гамбурге

Tекст: Вера Басилая

Рассмотрение вопроса о помещении задержанной в психиатрическую больницу пройдет в субботу, передает РИА «Новости».

Женщина подозревается в нападении с ножом на людей на центральном вокзале Гамбурга, в результате которого пострадали 18 человек, четверо получили опасные для жизни травмы. Правоохранители отметили, что у задержанной есть признаки психического заболевания, и нет данных о политической мотивации ее действий.

Полиция Гамбурга заявила, что в течение дня она предстанет перед судьей для выдачи решения о принудительном лечении в психиатрической клинике.

Следствие не выявило фактов, что женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков. Состояние наиболее тяжело раненых стабилизировалось.

По данным Bild, подозреваемая ранее лечилась в психиатрической больнице и попадала в поле зрения полиции.

Ранее сообщалось, что женщина с ножом ранила на центральном вокзале Гамбурга 17 человек.

Полиция Гамбурга исходит из версии, что 39-летняя нападавшая действовала в одиночку.