Захарова призвала бороться в навязываемой женщинам «идеологии эгоизма»

Tекст: Вера Басилая

Выступая на форуме «Женщины за сохранение традиций», Мария Захарова заявила, что навязываемая женщинам «идеология эгоизма» на самом деле ограничивает их возможности, передает РИА «Новости».

«Нам нужно с этим бороться, с навязыванием идеологии, когда женщину заставляли думать, что она… только сама для себя. Нет, это настолько сужает те возможности, которые есть у женщины», – отметила Захарова.

По ее словам, подобные взгляды исходят от людей, считающих себя прогрессивными и выступающими за свободу женщин, но результатом становится лишение женщины многих возможностей. По ее словам, борьба с навязываемой идеологией и создание среды для гармоничной реализации традиционных роли женщины должны стать задачей целого поколения.

Она также добавила, что женщина может быть кем угодно – важно, чтобы ее возможности не ограничивались искусственно созданными установками.

В Москве открылся первый международный форум «Женщины за сохранение традиций». Форум проходит при поддержке Совета Федерации.