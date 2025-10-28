В Москве стартовал первый международный форум «Женщины за сохранение традиций»

Tекст: Валерия Городецкая

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании, обозначила историческую значимость момента: «В эту эпоху перемен важнейшим признаком сильного, самодостаточного, по-настоящему суверенного государства остаётся уважение и верность своим традициям». Спикер СФ акцентировала, что в России заботливое отношение к истории, культурному многообразию на протяжении веков является частью цивилизационного, «генетического» кода, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особое внимание в выступлении было уделено роли женщин в сохранении культурного наследия. «Убеждена, что женщины могут сыграть ключевую роль в создании целостной экосистемы традиционных ценностей – как внутри страны, так и в глобальном масштабе», – подчеркнула Валентина Матвиенко. Она также отметила, что «постоянное личное внимание вопросам сбережения традиций, культуры и истории уделяет президент РФ Владимир Путин».

В рамках форума состоялась церемония награждения победителей первого международного конкурса «Женщины за сохранение традиций», который объединил около двух тысяч участниц из 35 стран. Общий информационный охват проекта превысил 30 миллионов человек. «Поверьте, отобрать лидеров было очень непросто, поскольку каждая заявка, что называется, брала за душу», – поделилась Валентина Матвиенко, вручая награды лауреатам.

Среди победителей – создатели «Всемирного театра соотечественников» Галина Кетова и Ольга Шувалова, удостоенные награды в номинации «Мосты культур и международное взаимодействие». Председатель СФ отметила, что «такие инициативы становятся "мягкой силой". Попытки запретить русскую культуру провалились, в том числе благодаря таким проектам, реализуемым в разных странах».

В номинации «Женщины-берегини и защитницы Отечества» победила Елена Романова – организатор проекта «Черноморская звезда» для жен военнослужащих. Особую эмоциональную окраску форуму придало выступление губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк, которая заявила: «Наши участники СВО сегодня стали эталоном служения Отечеству. Они защищают не только границу государства, но и государствообразующие традиционные ценности».

Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева констатировала: «Получая поддержку на государственном уровне, традиции становятся основой самосознания нации. И сегодня Россия – лидер этого движения». Она также отметила, что «традиции сегодня, по сути, вышли за границы только этнокультурного понятия. Это то, что уходит корнями в семью, является преемственностью поколений, нашими сложившимися ценностями».

Форум продемонстрировал многообразие женских инициатив в сфере сохранения традиций – от проекта медсестры из Сызрани Екатерины Бондаренко, получившей награду в номинации «Корпоративные династии и верность профессии», до фольклорного ансамбля «Ауаз» из Башкортостана под руководством Насимы Тимировой, удостоенной приза зрительских симпатий.

Как подвела итог Валентина Матвиенко, «Россия объединяет международное движение за сохранение традиций и культуры. У нас накоплен колоссальный опыт, которым мы готовы делиться с партнерами». Участницы форума выразили уверенность, что это событие станет отправной точкой для новых международных проектов по сохранению культурного наследия.



