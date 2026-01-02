Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
День научной фантастики отмечают в мире в пятницу
В пятницу, 2 января, в мире отмечают неофициальный праздник – День научной фантастики.
Дата 2 января выбрана в качестве праздника, поскольку в 1919 году в Смоленской губернии в этот день (по документам) родился один из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзек (Исаак) Азимов.
При этом сам Азимов рассказывал, что не знает точной даты своего рождения, поскольку родился после революции, когда из-за хаоса были проблемы с регистрацией. В 1923 году его семья уехала в Соединенные Штаты.
Также 2 января отмечают День мягких подушек, Всемирный день интроверта и День швейцарского сыра.