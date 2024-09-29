«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.13 комментариев
Падение украинского БПЛА вызвало лесной пожар в Ростовской области
Украинский БПЛА вызвал пожар на площади 20 га в Ростовской области
В Ростовской области загорелись 20 гектаров леса из-за падения украинского беспилотника, при этом губернатор отметил, что угрозы для населенных пунктов нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он отметил, что инцидент произошел в Милютинском районе. Голубев подчеркнул, что угрозы для распространения огня на населенные пункты нет, передает ТАСС. На месте происшествия работают пожарные службы, которые уже задействовали все необходимые силы и средства для ликвидации возгорания.
Губернатор также добавил, что работа пожарных осложняется сильным ветром, что делает тушение пожара более сложным. Для борьбы с огнем был направлен вертолет МЧС, который должен помочь ликвидировать пламя. В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.
Ранее режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен на территории Неклиновского и Аксайского районов Ростовской области, в которых возникла сложная ситуация из-за пожаров