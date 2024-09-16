Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.3 комментария
В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Неклиновского и Аксайского районов Ростовской области, в которых возникла сложная ситуация из-за пожаров, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Как указывается в сообщении, в связи с установившейся сухой и жаркой погодой сохраняется чрезвычайная пожароопасность на территорих муниципальных образований Ростовской области.
На территории Неклиновского и Аксайского районов, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС, передает ТАСС.
Как сообщили в оперативных службах, в связи со сложной обстановкой были эвакуированы 85 человек, они от пунктов временного размещения отказались, уехав к родственникам.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что почти 140 пожаров произошли за сутки в Ростовской области, огнем повреждены 30 строений, включая 13 жилых и садовых домов.