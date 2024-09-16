Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.0 комментариев
В Ростовской области за сутки произошли почти 140 пожаров
Почти 140 пожаров произошли за сутки в Ростовской области, огнем повреждены 30 строений, включая 13 жилых и садовых домов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Как сообщил Голубев в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных, повреждены огнем 30 строений, сгорели 13, жителям, утратившим имущество, будет выделена помощь.
«Три лесных пожара, которые произошли в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, ликвидированык исходу суток (15 сентября) на площади 9,5 га», – написал Голубев.
Ранее Голубев сообщил, что в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области в результате пожаров пострадали 29 строений, среди которых 13 жилых домов.