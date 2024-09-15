  • Новость часаСтало известно об освобождении поселка Борки в Курской области
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    Зачем США нужна фальшивка о «поставках иранских ракет России»
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Киев передал Западу список целей в России для дальнобойных ударов
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России
    ВС России сбили два Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    Грузинская оппозиция осудила готовность властей извиниться перед осетинами
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    4 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    15 сентября 2024, 20:50 • Новости дня

    В результате пожара в Ростовской области пострадали десятки строений

    Tекст: Ольга Иванова

    В Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области в результате пожаров пострадали 29 строений, среди которых 13 жилых домов, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. Три лесных пожара потушены в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах.

    Губернатор уточнил, что пострадавших и погибших нет.

    Ранее Голубев сообщал, что в Ростовской области из-за сильного ветра и грозовых разрядов возникло более 50 пожаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксайском и Каменском районах, где огонь уничтожил несколько жилых домов и хозяйственных построек.

    15 сентября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США огласит мирный план, включающий готовность Киева согласиться на прекращение огня на некоторых участках фронта и временную заморозку конфликта, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

    Как пишет Bild, Зеленский также попросит разрешить Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по российской территории, передают «Ведомости». Издание сообщает также, что он хочет представить документ действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отверг возможность ведения переговоров с властями Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», – заявил Путин.

    Коментарии (40)
    15 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская группировка войск «Север» за минувшие сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен, заявили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение прошедших суток подразделения группировки «Север» вели активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Кроме того, российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области.

    Как указали в Министерстве обороны, в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери. Так, только за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, семь украинских военнослужащих сдались в плен.

    В сообщении говорится, что российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области и на территории Курской области. В результате этих действий были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники и значительное количество боевиков.

    По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    15 сентября 2024, 13:06 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (0)
    15 сентября 2024, 12:28 • Новости дня
    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два самолета Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины, заявили в Минобороны России. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили украинский железнодорожный эшелон с вооружением.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в течение суток сбили два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, ПВО уничтожила истребитель МиГ-29. Также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 БПЛА, в том числе 22 вне зоны проведения СВО.

    Там добавили, что российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, БПЛА и цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

    В министерстве добавили, что также была поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 148 районах.

    В Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дылеевка, Федоровка, Северск, Константиновка, Звановка, Ступочки и Предтечино ДНР. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.

    Там отметили также, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Лиман, Берестовое, Пески-Радьковские, Ковшаровка, Новоегоровка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.  Потери противника составили до 570 военнослужащих, 155-мм гаубица М777, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198, 155-мм буксируемая гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», две гаубицы L-119 и и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    15 сентября 2024, 03:22 • Новости дня
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»

    Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя

    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    @ Kyrylo Chubotin/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

    Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.

    Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.

    Коментарии (12)
    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

    Коментарии (7)
    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

    Коментарии (23)
    15 сентября 2024, 04:10 • Новости дня
    Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды

    Суд установил использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды

    Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в России) использует концерты, которые дает за границей, для пропаганды антироссийских идей, следует из судебных документов.

    В решении Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом сказано, что он занимался предпринимательской деятельностью на территории иностранных государств в форме концертов, на которых критикует внутреннюю и внешнюю политику России, распространяет соответствующие взгляды и недостоверные сведения о специальной военной операции, передает ТАСС.

    Ранее Галкин пожаловался в Верховный суд России на отказ снять с него статус иноагента.

    Коментарии (25)
    15 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием

    Times: Премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупок дорогой одежды его жене

    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории от финансового донора, пишет газета Times.

    Издание пишет, что Спармер не задекларировал покупку дорогостоящей одежды его жены донором его партии бизнесменом-мультимиллионером Вахидом Алли. Считается, что премьер таким образом нарушил парламентские планы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Алли покрывал жене Стармера расходы в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду после прихода к власти премьера.

    Общая стоимость сделанных жене Стармера подарков неизвестна.

    Ранее Стармер решил предупредить «трудящихся» британцев, что ему придется принять непопулярные решения.

    Коментарии (8)
    15 сентября 2024, 13:48 • Новости дня
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана

    Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада

    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья – урана, титана, никеля – будет вынужденным ответом на «бандитские действия» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.

    Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на импорт урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

    Коментарии (18)
    15 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На изучении российских специалистов находится головная часть от ракеты системы HIMARS, в распоряжении военных оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника, сообщили специалисты.

    Источник РИА «Новости» подтвердил, что на изучении в России находится головная часть от ракеты системы HIMARS, которую специалисты начали разбирать, извлекать микросхемы. В распоряжении российских специалистов и оказались элементы системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. Все это будет тщательно проанализировано.

    РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, дальность стрельбы – до 80 км.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2024, 02:25 • Новости дня
    Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из списка иноагентов
    Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из списка иноагентов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Земфира Рамазанова (признана иноагентом в России) обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов, сообщили в Верховном суде.

    Земфира (признана иноагентом в России) написала жалобу на решение нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение о включении ее в реестр иноагентов, дата суда пока не назначена, передает ТАСС.

    Ранее Слепаков обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иноагента.

    Коментарии (18)
    15 сентября 2024, 18:32 • Новости дня
    Стало известно об освобождении поселка Борки в Курской области
    Стало известно об освобождении поселка Борки в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия России освободила село Борки в Курской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Отмечается, что ВСУ утром в воскресенье отступили из населенного пункта ближе к государственной границе, передает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что населенный пункт был освобожден силами бойцов 810-й бригады морской пехоты, а также отряда специального назначения «Арбат» и осетинского батальона «Сармат».

    Ранее сообщалось, что группировка «Север» продолжила уничтожение формирований ВСУ в Курской области, она освободила Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Грузинская оппозиция назвала «предательством» готовность властей извиниться перед осетинами за войну
    Грузинская оппозиция назвала «предательством» готовность властей извиниться перед осетинами за войну
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция назвала «постыдным» и «предательским» заявление почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о готовности извиниться за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Секретарь саакашвилевского «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили заявил, что «эта позиция является крайне предательской и постыдной». По его словам, «такие заявления подрывают политику непризнания «оккупированных Россией» Абхазии и Южной Осетии».

    «На выборах в парламент 26 октября мы дадим политический ответ Бидзине Иванишвили за это», – сказал Чиаберашвили. Со своей стороны, один из лидеров партии «Ахлеби» («Новые») Николоз Гварамия сказал, что «этим заявлением Грузия обесчещена». «Такие заявления льют воду на мельницу врага, извращая историю», – заявил Гварамия.

    Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

    Коментарии (4)
    15 сентября 2024, 12:09 • Новости дня
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории, сообщили британские СМИ.

    Как пишет The Times, ссылаясь на собственные источники, основная проблема заключается не в отсутствии разрешения на применение ракет, а в нежелании США делиться с Украиной необходимыми разведывательными данными. Отмечается, что без точных координат, полученных с помощью американских спутников и других разведывательных систем, ракеты Storm Shadow, использующие GPS для наведения, будут легко перехвачены российской ПВО или отклонятся от цели, передает «Коммерсант».

    «Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам»,– уточнил источник.

    В статье утверждается, что в администрации президента США Джо Байдена существуют разногласия по поводу поставок вооружений Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен выступает за более активную поддержку Киева, в то время как советник по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается более осторожной позиции.

    Как указал источник, даже если Байден не решится публично одобрить удары по российской территории, он может разрешить передачу Украине разведывательных данных, необходимых для эффективного применения ракет Storm Shadow. Однако пока этого не произошло.

    Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен просить разрешения у Байдена на удары вглубь России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией.

    В четверг президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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