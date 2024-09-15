В Ростовской области за сутки зафиксировано более 50 пожаров

Глава Ростовской области Голубев: В регионе произошло более 50 пожаров с начала суток

Tекст: Дарья Григоренко

Голубев в своем Telegram-канале рассказал о ситуации, вызванной масштабными лесными пожарами, охватившими регион. По его словам, причиной возгораний стали «сильный ветер, перехлесты проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем».

«С начала суток оперативные службы зафиксировали более 50 пожаров. Пожарные расчеты работают в сложных условиях, так как штормовой ветер значительно осложняет тушение», – отметил глава региона.

В хуторе Морской Чулек огонь уничтожил девять жилых домов и пять хозяйственных построек, 20 человек были эвакуированы. В Аксайском районе пострадали воемь домовладений и три садоводческих товарищества. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек, подчеркнул Голубев.

Для ликвидации пожаров привлечены значительные силы и средства: более 2 тыс. человек личного состава и около 300 единиц техники. Голубев уточнил, что он находится на постоянной связи с оперативными службами и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма произошел лесной пожар, площадь которого уже достигла 15 гектаров.