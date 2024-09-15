Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В Ростовской области за сутки зафиксировано более 50 пожаров
Глава Ростовской области Голубев: В регионе произошло более 50 пожаров с начала суток
В Ростовской области из-за сильного ветра и грозовых разрядов возникло более 50 пожаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксайском и Каменском районах, где огонь уничтожил несколько жилых домов и хозяйственных построек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Голубев в своем Telegram-канале рассказал о ситуации, вызванной масштабными лесными пожарами, охватившими регион. По его словам, причиной возгораний стали «сильный ветер, перехлесты проводов линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем».
«С начала суток оперативные службы зафиксировали более 50 пожаров. Пожарные расчеты работают в сложных условиях, так как штормовой ветер значительно осложняет тушение», – отметил глава региона.
В хуторе Морской Чулек огонь уничтожил девять жилых домов и пять хозяйственных построек, 20 человек были эвакуированы. В Аксайском районе пострадали воемь домовладений и три садоводческих товарищества. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек, подчеркнул Голубев.
Для ликвидации пожаров привлечены значительные силы и средства: более 2 тыс. человек личного состава и около 300 единиц техники. Голубев уточнил, что он находится на постоянной связи с оперативными службами и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма произошел лесной пожар, площадь которого уже достигла 15 гектаров.