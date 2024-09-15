Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В Крыму произошел лесной пожар на площади 15 га
МЧС: Для тушения лесного пожара в Крыму на площади 15 га привлекли вертолет
В Симферопольском районе Крыма произошел лесной пожар, площадь которого уже достигла 15 гектаров. Пожарные расчеты ведут активную борьбу с огнем, сообщили в МЧС России.
Как указали в пресс-службе, сообщение о возгорании сухой растительности поступило по адресу: Симферопольский район, село Кольчугино. Отмечается, что к месту происшествия были немедленно направлены все необходимые силы и средства, передает ТАСС.
В МЧС подчеркнули, что в тушении пожара задействован вертолет МЧС России. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы около 100 человек и 28 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в районе села Ямное в Воронежской области произошел пожар, площадь возгорания достигла 20 га. В МЧС сообщили, что для тушения пожара под Воронежем привлекли вертолет.