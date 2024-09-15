В Крыму произошел лесной пожар на площади 15 га

МЧС: Для тушения лесного пожара в Крыму на площади 15 га привлекли вертолет

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, сообщение о возгорании сухой растительности поступило по адресу: Симферопольский район, село Кольчугино. Отмечается, что к месту происшествия были немедленно направлены все необходимые силы и средства, передает ТАСС.

В МЧС подчеркнули, что в тушении пожара задействован вертолет МЧС России. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы около 100 человек и 28 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в районе села Ямное в Воронежской области произошел пожар, площадь возгорания достигла 20 га. В МЧС сообщили, что для тушения пожара под Воронежем привлекли вертолет.