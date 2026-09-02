  • Новость часаРосавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют юрсилы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с Ираном показала упадок морской мощи Америки
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    Сотни подростков разгромили торговый центр в США
    Эксперты объяснили тягу взрослых мужчин к завивке волос
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    Суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка
    ВСУ атаковали детсады и школу в Энергодаре
    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

    38 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    13 комментариев
    2 сентября 2026, 23:08 • Новости дня

    Атака ВСУ привела к обрушению перекрытия энергообъекта в Энергодаре

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на объекты социальной и энергетической инфраструктуры произошло обрушение перекрытия на энергообъекте, сообщил глава Энергодара Максим Пухов.

    «ВСУ вновь атаковали наш город – в этот раз под ударом оказались социальные объекты: детская школа искусств, несколько общеобразовательных школ, детские сады, а также электроподстанция, обеспечивающая жизнедеятельность города», – сообщил Пухов в «Максе».

    По его словам, в результате ударов повреждены фасады и остекление зданий. Степень разрушений сейчас оценивают специалисты, однако, как подчеркнул глава города, пострадавших нет. «Зафиксировано обрушение перекрытия на одном из энергетических объектов», – сообщил он.

    Позднее Пухов добавил, что один из беспилотников, пытавшихся атаковать детскую школу искусств, был сбит российскими военными. «На фото взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено специалистами ВС РФ. Обратите внимание на количество поражающих элементов…» – сообщил Пухов, опубликовав соответствующий снимок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении четырех детских садов и школы в Энергодаре.

    В конце августа украинские беспилотники атаковали два продуктовых магазина в Энергодаре.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


    Комментарии (47)
    2 сентября 2026, 01:57 • Новости дня
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    Путин назвал военной тайной возможность удара по объектам в Британии
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии ответил на вопрос, могут ли стать военными целями ВС РФ объекты на территории Британии.

    «Это секрет, военная тайна», – ответил президент России на вопрос, могут ли объекты ВПК на территории Британии, связанные с Украиной, стать для России военными целями.

    Кроме того он подтвердил, что военные объекты на Украине являются законной целью для российской армии. «Любые военные объекты на Украине – наша законная цель, британские, какие угодно», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова  предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия.

    Ранее власти Британии одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (17)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности полетов над Россией.

    «Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Зеленский озвучил угрозы авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России. Он заявил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться», сообщает «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.



    Комментарии (13)
    2 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    Собянин: Спортивный марафон «Единой России» объединил более 2 млн человек
    @ sobyanin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный проект «Единой России» по популяризации спорта охватил более 2 млн человек по всей стране благодаря организации десятков тысяч бесплатных мероприятий, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил об этом на своем сайте. Градоначальник отметил, что с утра с удовольствием посетил Лужники, где проходил Всероссийский спортивный марафон «Сила России».

    «Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии «Единая Россия», в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек», – написал мэр.

    По словам Собянина, открытые тренировки и мастер-классы проводили известные отечественные атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Он подчеркнул, что личное общение с ними дает возможность понять, что спорт – это доступное каждому занятие, приносящее реальную пользу.

    Мэр добавил, что с момента создания партия уделяет огромное внимание поддержке массовой физической культуры. Сегодня это центральный пункт народной программы, с которой «Единая Россия» идет на выборы в Государственную думу. Цель проекта – больше бесплатных спортивных секций и объектов рядом с домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятый сезон спортивного марафона «Сила России» стартовал в апреле текущего года.

    Позднее партия «Единая Россия» запустила в рамках проекта специальное соревнование для трудовых коллективов.

    В начале прошлого месяца по всей стране прошла неделя инклюзивного спорта для людей с инвалидностью и ветеранов СВО.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации

    Китай призвал к сдержанности после слов Зеленского о гражданской авиации

    МИД Китая ответил на угрозы Зеленского гражданской авиации
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пекин призвал к сдержанности после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией.

    Китайская сторона отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга призвал стороны к спокойствию.

    «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – подчеркнул дипломат.

    Ранее украинский лидер заявил, что гражданским самолетам иностранных перевозчиков небезопасно находиться в российском небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Ранее официальный Пекин осудил атаку украинского беспилотника на пассажирский автобус с мирными жителями.

    Комментарии (8)
    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

    Комментарии (5)
    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

    Комментарии (8)
    2 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией

    Авиаэксперт Гусаров: Зеленский запугивает авиакомпании от отчаяния

    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Pres

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад проигнорирует угрозы Владимира Зеленского в адрес авиакомпаний, совершающих полеты над Россией. При этом авиасообщение, скорее всего, сохранится в прежнем объеме. Российская система транспортной безопасности не раз показывала свою надежность при попытках атак ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Зеленский пригрозил авиаперевозчикам, использующим российское небо.

    «С точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза. В то же время эти слова, на мой взгляд, демонстрируют степень отчаяния Банковой. Киев исчерпал все средства влияния на Россию и прибегает к открытому запугиванию гражданских авиакомпаний», – пояснил Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру».

    При этом, посетовал спикер, вряд ли поведение Зеленского вызовет надлежащую реакцию мирового сообщества. «Вероятно, Международная организация гражданской авиации – ICAO – просто промолчит. Она не только не внесет Украину в черный список, но и не прекратит ее членство», – спрогнозировал эксперт.

    Подтверждением этих опасений являются прошлые инциденты с участием ВСУ, продолжил собеседник. «В 2014 году над Донбассом сбили Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В катастрофе погибли 298 человек. Согласно Чикагской конвенции, Украина должна была закрыть небо над зоной боевых действий, но не сделала этого. В трагедии обвинили Россию», – напомнил Гусаров.

    Что касается непосредственно реакции авиакомпаний на нынешние угрозы Зеленского, то бизнес сам будет принимать решение о полетах над Россией, пояснил аналитик. «Большая часть авиаперевозчиков являются негосударственными компаниями. Поэтому, если Москва или власти других стран не выпустят особых предписаний, действовать перевозчики будут с опорой на собственную позицию», – добавил он.

    «Полагаю, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА. Даже в эти моменты система безопасности гражданского транспорта работала без сбоев. Насколько известно, в столичном небе не было ни одного угрожающего инцидента, опасного сближения беспилотника с пассажирским лайнером», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. … Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…» – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    СБУ заявила о вооруженном нападении военных на своих сотрудников в Киеве
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве во время проведения следственных действий произошло вооруженное столкновение между сотрудниками Службы безопасности Украины и группой военнослужащих, отметили в СБУ.

    Служба безопасности Украины сообщила детали инцидента в киевском микрорайоне Березняки, где произошла перестрелка, передает ТАСС.

    «Сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия для сбора и фиксации доказательств. Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ», – заявили в ведомстве.

    По версии украинской спецслужбы, нападавшие заблокировали проезд автомобилями. После этого в перестрелку вступили бойцы спецназа «Альфа». Задержанные оказались военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины. Среди них есть раненые.

    Ранее в украинских СМИ появилась информация о стрельбе в микрорайоне Березняки. Утверждалось, что конфликт произошел между сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и СБУ. Издание «Инсайдер» сообщало о гибели одного сотрудника ГУР и ранении двоих.

    Конфликты между украинскими силовыми ведомствами случались и ранее. В марте 2022 года при задержании убили участника переговорной делегации Дениса Киреева. Глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) тогда заявил, что Киреев был штатным сотрудником разведки и погиб в машине СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназовцы ГУР и СБУ устроили перестрелку в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами.

    Украинские спецслужбы жестко конкурируют между собой после начала специальной военной операции.

    В декабре прошлого года сотрудники военной разведки и бойцы ВСУ вступили в вооруженный конфликт за контроль над санаторием под Киевом.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют юрсилы
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют юрсилы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выпустило официальное уведомление NOTAM, в котором признало все опубликованные Украиной документы, касающиеся российского воздушного пространства, не имеющими юридической силы.

    Уведомление выпущено в ответ на действия украинских авиационных властей, которые поддержали недавние заявления главы киевского режима и распространили нелегитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства России . В ведомстве отметили, что подобная риторика направлена на дестабилизацию работы гражданской авиации РФ, говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    «Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний», – заявляет Росавиация. В ведомстве также заверили, что все аэропорты страны функционируют в штатном режиме, без сбоев и ограничений .

    Кроме того, Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.

    Внедряемый комплекс мер направлен на полное нивелирование любых внешних попыток вмешательства в работу отечественной транспортной системы и обеспечение безопасности пассажиров и экипажей .

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал ответить на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявления украинского лидера абсолютным безумием.

    Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров объяснил поведение Киева отчаянием из-за исчерпания средств влияния на Москву.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск, а также поразили несколько логистических центров в Киевской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В частности, поражен логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Также удар пришелся по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» в районе Дударкова Киевской области. Его складские помещения задействовали для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

    Кроме того, российские военные поразили логистический центр в Корчеватом Киевской области, где также хранились грузы для ВСУ. В порту Черноморск уничтожено судно типа сухогруз с военным имуществом. В акватории Черного моря поражен еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами, а в порту Одессы – склады с военно-техническим имуществом.

    В конце августа российские беспилотники атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила транспортное судно с военным грузом в Одесской области.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в этой же гавани.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации

    Глава Минтранса Никитин сообщил о готовности России ответить на угрозы террористов

    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о готовности страны своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации со стороны террористов.

    Никитин заявил о постоянном совершенствовании требований безопасности полетов и аэропортов, передает РИА «Новости».

    «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он в кулуарах ВЭФ.

    По словам главы ведомства, Росавиация находится в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации, подчеркнул министр, комментируя заявления Владимира Зеленского.

    Никитин также добавил, что ведомство работает в тесном контакте с Росгвардией, чтобы не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. При этом он отметил возможность введения временных ограничений в аэропортах ради обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.

    Комментарии (6)
    2 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины

    Еврокомиссар Кос: Грядущая зима может стать худшей для Украины

    Еврокомиссар предрекла худшую зиму для Украины
    @ Pixsell/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила о надвигающейся катастрофе для Киева, назвав предстоящую зиму потенциально самым тяжелым периодом за все время конфликта.

    Предстоящая зима рискует стать самым тяжелым периодом для Киева за все время конфликта, заявила Марта Кос перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим, как мы можем помочь Украине больше, подготовив Украину к зиме, которая может оказаться худшей из когда-либо», – сказала Кос. Трансляция ее выступления велась на официальном сайте Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к очень сложной зиме.

    Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил о приближении самого тяжелого отопительного сезона в истории страны.

    Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелым холодам.

    Комментарии (6)
    2 сентября 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ

    Военный эксперт Рожин: Ход проведения СВО ускоряется

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Разрушение логистики противника и смена тактики повысили темпы спецоперации, позволив российским войскам освободить Казачью Лопань и Святогорск, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В ходе вчерашней пресс-конференции президента был сделан целый ряд заявлений касательно текущей ситуации на линии фронта. Безусловно, они отражают текущую динамику, где, несмотря на все летние попытки противника перехватить инициативу и стабилизировать фронт, наши войска сохраняют оперативную инициативу и продолжают успешно продвигаться на целом ряде направлений», – сказал Рожин.

    Важным достижением стало освобождение Казачьей Лопани, отметил он. «Сегодня это также было подтверждено данными объективного контроля группировки Север, показывающими большое количество флагов по всей территории этого важного населенного пункта», – заявил эксперт.

    Он напомнил, что министерство обороны также сообщило об освобождении Святогорска, где продолжается зачистка. Успехи фиксируются на Добропольском направлении и в Орехове. Кроме того, ВС РФ продвигаются в Сумской, в Харьковской областях и еще на ряде участков, сообщил аналитик.

    По словам эксперта, в целом усилия по разрыву фронта противника, по борьбе с его логистикой и изменение тактики действий наших войск привели к тому, что динамика наступательных действий ВС РФ увеличилась. «Это приводит сначала к тактическим успехам, а позднее и к оперативным, когда комплекс этих усилий позволяет освобождать достаточно крупные населенные пункты. Нет никаких сомнений, что и Доброполье, и Лиман, и целый ряд других городов также будут либо освобождены, либо же блокированы для последующего освобождения», – говорит Рожин.

    Эксперт подчеркнул, что противник, несмотря на все старания, связанные с стремлением удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, постепенно пятится, и бои продолжают смещаться непосредственно к этим ключевым населенным пунктам. «Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил, что держит ситуацию на контроле и, что он погружён во все вопросы проводимой спецоперации. Мы видим, что ход проведения СВО ускоряется, и это большая заслуга наших бойцов, тыловиков, офицеров, министерства обороны и лично верховного главнокомандующего», – заключил Рожин.

    Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль населенных пунктов Казачья Лопань и Святогорск. Президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в кварталах города Орехов.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    Путин сообщил об уличных боях в городе Орехов Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал о боях в Запорожской области и продвижении российских военнослужащих на Сумском и Добропольском направлениях фронта.

    «Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно», – приводит пресс-служба Кремля ответ президента в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Говоря о подразделениях Южной группировки войск, Путин отметил уверенное продвижение с преодолением оборонительных рубежей и инженерных сооружений. «В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 км. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска «обтекать» с юга и подходят с востока», – сообщил Путин.

    Президент указал на достижения войск группировки «Центр», которые наступают на нескольких направлениях сразу. «Ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы – и инженерные, и долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но, уверен, они будут», – отметил глава государства.

    По словам Путина, группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. При этом до города Сумы осталось около 12 километров.

    Президент напомнил, что стремление российских военных отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км объяснимы и вызваны действиями киевских властей. «Напомню, что эти действия с нашей стороны были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе. Российские войска в конце августа освободили семь населенных пунктов за неделю.

    Комментарии (3)
    Главное
    Росавиация: Документы Киева по воздушному пространству России не имеют юрсилы
    Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать самолетам в воздухе
    Рубио: Лицензия на Patriot не решит нынешних проблем Украины с ПВО
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    Спикер Рады исключил проведение выборов на Украине
    Ученые: Финансовые трудности ускоряют старение мозга

    Российский автопром борется с зависимостями

    Россия сделала большой шаг в сторону освобождения от зависимости в сфере автомобилестроения. Почти половину критических компонентов в автопроме уже удалось заместить, отчитался Минпромторг. До 2022 года Россия зависела от западных автокомплектующих, теперь – от Китая. Однако нам нужно иметь отечественное. Какую выгоду получат российские потребители и экономика? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

    «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе. По мнению экспертов, если Киев реализует террористические угрозы, физическое существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение. Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Ненависть поляков к украинцам подпитывается страхом войны с Россией

    «Опросы фиксируют не просто изменение цифр, а смену парадигмы в польском общественном сознании». Такими словами политологи комментируют резкую смену отношения к Украине и украинцам как со стороны рядовых поляков, так и со стороны польских властей. В чем причины таких перемен и при чем здесь страх военного конфликта с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации