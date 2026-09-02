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Планировавшего похитить футболиста Мбаппе юношу арестовали во Франции
Le Parisien: Во Франции арестовали юношу за подготовку похищения Мбаппе
Французская полиция задержала 18-летнего юношу, планировавшего похищение нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Киллиана Мбаппе, пишет Le Parisien.
Как сообщает Le Parisien, в ходе расследования дела Клемана Л., задержанного в апреле прошлого года за нападение на часового мастера, следователи обнаружили информацию о планах преступной группы, передает РИА «Новости». Злоумышленники собирались похищать бизнесменов и знаменитостей, в их списке значились 26 потенциальных жертв.
Помимо футболистов, среди возможных целей фигурировали популярные рэперы и предприниматели.
Киллиан Мбаппе, выступающий за мадридский «Реал» с лета 2024 года, является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 22 забитыми мячами.
Напомним, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.
Французские политики осудили расистские высказывания парагвайского сенатора в адрес футболиста.
В октябре прошлого года петербургские полицейские задержали подозреваемых в попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.