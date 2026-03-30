Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.0 комментариев
Тизер сериала о Гарри Поттере побил рекорд просмотров HBO
Первый тизер сериала о Гарри Поттере за двое суток набрал рекордное количество просмотров, превысив отметку в 277 миллионов на различных платформах.
Тизер нового сериала о Гарри Поттере, выпущенный телекомпанией HBO 25 марта, стал самым просматриваемым в истории компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Hollywood Reporter.
За первые 48 часов ролик собрал более 277 млн просмотров на различных платформах, что является абсолютным рекордом для HBO и сервиса HBO Max.
В публикации отмечается, что столь высокая популярность тизера подчеркивает неослабевающий интерес аудитории к истории о юном волшебнике. Руководство телеканала рассчитывает на успех нового сериала благодаря верным поклонникам оригинальных книг и фильмов.
Премьера многосезонного проекта запланирована на декабрь 2026 года. По замыслу HBO, каждая из семи книг Джоан Роулинг будет адаптирована в отдельный телевизионный сезон, что позволит более подробно раскрыть сюжетные линии, ранее не вошедшие в фильмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телекомпания HBO объявила актерский состав для нового сериала о Гарри Поттере. Исполнителю роли Снейпа Паапу Эссьеду начали поступать угрозы после публикации списка актеров.