Киселев рассказал о строгом отборе первых космонавтов СССР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киселев рассказал о строгом и многоступенчатом отборе первых советских космонавтов, передает РИА «Новости». Он стал ведущим подкаста «Первые среди звезд», который выходит в рамках Недели космоса при поддержке «Роскосмоса» и ряда исторических организаций.

Киселев сообщил, что на первом этапе рассматривались документы 3461 летчика-истребителя, из которых для собеседования выбрали 347 человек. После бесед к медицинскому этапу допустили 206 летчиков.

По словам ведущего, на этапе медицинского обследования 72 человека отказались участвовать, а еще 105 были отчислены по состоянию здоровья. В результате только 29 кандидатов успешно прошли все медицинские испытания, и из них 20 были зачислены первыми слушателями-космонавтами.

В выпуске подкаста Киселев также рассказал, как готовился и проходил первый полет человека в космос, каким испытаниям подвергались участники, и отметил выдающиеся качества Юрия Гагарина, позволившие ему пройти отбор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отбор космонавтов с применением искусственного интеллекта впервые состоится в России в первом квартале 2026 года.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

Российский государственный архив научно-технической документации собрал свыше 53 тыс. фотодокументов о подготовке советских космонавтов и поездках Юрия Гагарина.