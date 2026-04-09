Названа причина обысков в редакции «Новой газеты» в Москве
В редакции «Новой газеты» в Москве проходят обыски, связанные с делом о незаконном использовании персональных данных при создании материалов негативного содержания о россиянах, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обыски в редакции «Новой газеты» связаны с расследованием уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных статей, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы московского главка МВД, дело возбуждено по ст. 272.1 УК РФ и касается незаконного сбора, передачи и хранения компьютерной информации с персональными данными.
В ходе мониторинга интернета полицейские выявили случаи использования персональных данных россиян для подготовки негативных материалов и размещения их в Telegram-каналах.
Следствие установило, что за 2025 и 2026 годы на частных ресурсах хранения данных были сделаны поисковые запросы на получение информации о гражданах для подобных публикаций.
В ведомстве сообщили, что удалось определить круг лиц, которые обращались за персональными данными к нелегальным информационным ресурсам. В настоящее время московская полиция продолжает следственные действия, в том числе проведение обысков в редакции.
Редакция «Новой газеты» подтвердила проведение обысков в своем московском офисе, отметив, что адвокатов не допустили в здание и сотрудники оказались внутри. Представители издания сообщили, что причина следственных действий им неизвестна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова признали свою вину в даче взяток сотрудникам полиции.