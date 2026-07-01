  • Новость часаЗахарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
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    Поляки эффектно заменили Украину на Турцию
    Пушков опубликовал документы с обещанием США не расширять НАТО на восток
    Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином
    Минздрав предложил лечить депрессию токами высокой частоты
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Новак: Экономика России на 80% адаптировалась к вызовам
    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    16 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 17:48 • Новости дня

    Стармер назвал парламент Британии «самым гейским в мире»

    Стармер назвал парламент Британии «самым гейским в мире»
    @ UK Parliament/Jessica Taylor/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава британского правительства Кир Стармер публично выразил гордость составом национального парламента, отметив беспрецедентное количество представителей нетрадиционной сексуальной ориентации среди депутатов.

    Стармер заявил, что британский парламент является самым «гейским» (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России) в мире, и подчеркнул, что гордится этим фактом, передает RT.

    «Я действительно горжусь тем, что у нас самый гейский состав парламента. Думаю, нигде и никогда в мире не было более гейского парламента, чем у нас сейчас», – приводит телеканал слова политика.

    Ранее Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Агентство Bloomberg сообщило о досрочном уходе политика с Даунинг-стрит из-за экономических проблем.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила затянувшееся пребывание британского премьера в своем кресле.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    1 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Александр Овечкин стал безработным
    Александр Овечкин стал безработным
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордсмен Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин завершил свой 21-й сезон за «Вашингтон» и получил право продолжить карьеру в любом другом клубе.

    Срок действия соглашения 40-летнего форварда с клубом «Вашингтон Кэпиталз» истек в среду, 1 июля, передает РИА «Новости».

    Александр Овечкин выступал за команду на протяжении 21 сезона с момента своего дебюта в лиге в 2005 году. Теперь он получил статус неограниченно свободного агента, рынок которых открывается в 19:00 по московскому времени.

    Накануне генеральный менеджер клуба Крис Патрик сообщил, что вопрос о продолжении карьеры нападающего решится в ближайшее время. Сегодня Овечкин является главным рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 проведенных матчах.

    Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в 1487 играх. При этом легендарный канадец пока удерживает лидерство по сумме заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и розыгрышах Кубка Стэнли – 1016 голов. На счету российского хоккеиста сейчас 1006 точных бросков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о планах Александра Овечкина остаться в «Вашингтоне».

    Весной сам хоккеист анонсировал обсуждение своего будущего с руководством клуба.

    В марте нападающий установил новый абсолютный рекорд по числу голов в истории НХЛ.

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    30 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами

    Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

    Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.

    В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.

    В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    1 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    Российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Копани в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Хатнего, Белого Колодезя, Казачьей Лопани, Зарубинки, Ольховатки и Бугаевки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Уланово, Вольной Слободы, Храповщины, Хотени и города Сумы, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, десять пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.

    В то же время подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Копани в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанским в Днепропетровской области, Благодатным, Рыбальским, Новогригоровкой, Любицким, Егоровкой, Вольным и Барвиновкой в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Подлимана, Червоного Оскола и Малеевки в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР).

    При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков (ДНР) в результате авиаудара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М1117 и четыре американские бронемашины HMMWV, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ у Дружковки, Николаевки, Стародубовки и Новониколаевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за прошедшие сутки потерял до 210 военнослужащих, два танка, три бронемашины, пять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Чугуево, Марьевки, Новопавловки и Подгавриловки в Днепропетровской области, Доброполья, Шевченко, Анновки, Торецкого, Кучерова Яра, Райского и Грузского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, две бронемашины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    За день до того ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    До этого ВС РФ освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

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    30 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим потребовал от Международной морской организации признать суда так называемого российского «теневого флота» законными военными целями, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».

    Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.

    В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.

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    1 июля 2026, 00:32 • Новости дня
    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако

    «Страна.ua»: Помощь ЕС Киеву может оказаться под угрозой после взрыва в Монако

    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв в Монако может привести к проблемам с получением Киевом европейской помощи, пишет украинское издание «Страна.ua».

    «В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения», – заявило издание.

    Газета не исключает отток богатых людей, предпочитающих Монако, в другие «тихие гавани».

    «Однако для Украины в целом важнее даже другое», – подчеркивает издание, указывая, что убить пытались «предпринимателя, против которого Зеленский ввел санкции».

    «То есть на человека, у которого тяжелые отношения с украинскими властями по определению», – говорится в статье.

    Издание, ссылаясь на французские СМИ, отметило, что приоритетной версией относительно заказчиков преступления называется возможная причастность СБУ. По его данным, противники поддержки Киева во Франции уже используют эту тему.

    «Страна.ua» считает, что если версия о следах организаторов взрыва, ведущих в Киев, получит развитие и подтверждение, это осложнит для украинских властей попытки добиваться увеличения европейской помощи и поставит под сомнение их соответствие заявленному европейскому курсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Figaro сообщило о том, что приоритетной версией следствия по взрыву в Монако стало участие СБУ.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости немедленно прекратить финансовую помощь Киеву и остановить поставки вооружений на Украину после этого инцидента.

    Мэр Фрежюса Дэвид Рахлин задался вопросом о выходе киевского режима из-под контроля в связи с покушением на Вадима Ермолаева в Монако.

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    1 июля 2026, 09:38 • Новости дня
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    Москва заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Белоруссия дадут совместный решительный ответ на любую военную агрессию со стороны украинских вооруженных сил, заявил зампред Совфеда Константин Косачев.

    «Вне всякого сомнения. Мы Союзное государство, мы союзники в военном отношении. И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств», – заявил сенатор, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание приграничной военной инфраструктуры.

    Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета назвал подобные угрозы попыткой поднять падающий рейтинг украинского лидера.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал соседней республике всестороннюю поддержку Москвы для отражения любых атак.

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    30 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Цифровизация превратила ранее мужские в России профессии в женские

    Минтруд сократил в четыре раза список запрещенных для женщин профессий

    Цифровизация превратила ранее мужские в России профессии в женские
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Цифровизация и внедрение современных технологий в промышленности размывают традиционные гендерные границы профессий. Как отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, автоматизация открывает для женщин доступ к специальностям, которые ранее считались «мужскими»: в стране уже появилась первая женщина-машинист грузового локомотива.

    В стране перечень запрещенных для женщин профессий уменьшился более чем в четыре раза, передает ТАСС. Об этом на стратегической сессии «Социальное благополучие северян: принципы государственной политики» форума женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. «Перечень [профессий] сегодня сокращен более чем в четыре раза», – заявила она.

    По словам Баталиной, теперь женщины в России могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Она напомнила, что раньше многие специальности были для них закрыты из-за тяжелого физического труда, а также вредных и опасных условий.

    Замминистра подчеркнула, что цифровизация и внедрение более безопасных технологий производства позволяют постепенно открывать для женщин ранее сугубо мужские профессии. Баталина добавила, что в России уже появилась первая женщина, которая трудится машинистом грузового локомотива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускница Кировского учебного центра Ирина Милосердова получила право управлять тяжелыми грузовыми составами как первая в России женщина-машинист грузового локомотива.

    Ранее Минтруд предложил сократить перечень запрещенных для женщин производств, включая работы на поверхности строящихся шахт и управление самоходными машинами на открытых горных работах.

    Писатель Мариэтта Арбатова отмечала небольшое сокращение перечня неженских профессий в России с 17 февраля 2025 года и медленные темпы достижения равноправия на рынке труда.

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    30 июня 2026, 19:16 • Новости дня
    Психолог объяснила пользу «нытинга»

    Психолог Тамурова разъяснила разницу между «нытингом» и психотерапией

    Психолог объяснила пользу «нытинга»
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Появление платной услуги «нытинг», где человек может выговориться незнакомому собеседнику, отражает устойчивый запрос на эмоциональную разгрузку, сказала газете ВЗГЛЯД практикующий семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова. По ее словам, такая форма коммуникации монетизирует базовую человеческую потребность – быть услышанным. Это снижает уровень стресса, но не решает внутренних проблем и не избавляет от их причин.

    В последнее время в интернете набирает популярность новая услуга, получившая название «нытинг», сообщает РИА «Новости». Суть сервиса заключается в том, что человек на «другом конце провода» просто выслушивает жалобы своего клиента на жизнь, работу, начальство и трудности, не давая советов, не оценивая ситуацию и не пытаясь мотивировать собеседника.

    «Услуга «нытинг» – это, по сути, коммерциализация давно знакомой человеческой потребности: быть выслушанным без оценки, советов и давления. Речь идет о платной услуге, где человек может раскрыть свои переживания, жалобы, рассказать о раздражении или усталости незнакомому собеседнику», – рассказывает Тамурова.

    С психологической точки зрения, продолжает психотерапевт, сама идея не нова. Эмоциональная разгрузка через вербализацию – один из базовых механизмов снижения стресса. Когда человек проговаривает переживания, активность лимбической системы снижается, а ощущение контроля над ситуацией возрастает. Поэтому «нытинг» может выполнять функцию быстрой психологической разгрузки, особенно для тех, кто по разным причинам не хочет или не может обращаться к психотерапии.

    Однако, предупреждает она, важно понимать эффективность такой услуги. «Нытинг», по ее словам, не заменяет терапию: он не работает с глубинными причинами состояний, не формирует устойчивые навыки саморегуляции и не предполагает долгосрочных изменений. Это скорее «эмоциональный дренаж» – способ временно снизить напряжение.

    «Потенциальная польза есть, особенно в двух случаях: когда человек не хочет нагружать близких своими переживаниями и когда важно быстро выговориться здесь и сейчас, не входя в длительный терапевтический процесс. Но есть и риски: при регулярном использовании без дальнейшей работы с причинами человек может закреплять привычку к «сливу» эмоций без их осмысления», – делится специалист.

    По ее мнению, эффективность «нытинга» во многом определяется выбранным форматом общения. Так, разговор в режиме реального времени – по телефону или через видеосвязь – лучше подходит для выражения сильных эмоций, поскольку создает эффект присутствия и ощущение поддержки. Молодые люди чаще предпочитают аудиосообщения, тогда как более старшее поколение склоняется к живому общению в реальном времени. Однако ключевым фактором является не возраст, а уровень эмоциональной открытости человека и привычный для него способ коммуникации. Тамурова подчеркивает, что сам формат услуги не оказывает решающего влияния на ее качество – важно, чтобы человеку было удобно обращаться за такой поддержкой и он чувствовал доверие к собеседнику.

    «Ключевое условие, при котором «нытинг» становится полезным – это наличие границ и структуры: человек должен понимать, что он делает (разгружается, а не решает проблему), а «слушатель» – удерживать позицию без оценивания, советов и вовлечения в зависимость. Быть собеседником для нуждающегося может быть любой, кто умеет слушать. Образования, смежного с психологией, для этого не требуется», – заключила Тамурова.

    Ранее HR-директор трейд-маркетингового агентства Валерия Доманская рассказала, что в связи с развитием ИИ уже к 2030 году часть профессий сократится. При этом угрозы психологам она не видит, поскольку устойчивыми останутся профессии, требующие эмпатии, творчества и принятия сложных решений в условиях неопределенности. По ее мнению, потребность в прямом человеческом взаимодействии на фоне цифровизации будет только расти.

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    30 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ

    Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной версией расследования покушения на предпринимателя Владимира Ермолаева в Монако стало участие украинских спецслужб, пишет газета Le Figaro.

    По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.

    «По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.

    Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.

    Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.

    Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.

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    30 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск успешно отразили наступление украинских подразделений, уничтожив живую силу и танки противника с помощью FPV-дронов.

    «Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».

    Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.

    Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.

    Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.

    До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.

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    1 июля 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 1 июля российские войска нанесли удары по ряду областей Украины, уничтожив автозаправочные станции сразу в нескольких регионах.

    По данным украинских СМИ, в ночь на 1 июля Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также на временно оккупированных территориях Донбасса и Новороссии.

    Украинская сторона заявила, что за последние часы лишилась автозаправок сразу в пяти регионах страны.

    Особенно заметные потери пришлись на Днепропетровскую область, где российскими военными, по тем же данным, были уничтожены пять автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области.

    Российские беспилотники дальними ударами поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины.

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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    1 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн

    Опрос Eurobarometer зафиксировал рекордный уровень поддержки ЕС жителями

    Politico: Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    @ Stewart Kirby/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Европы испытывают растущий пессимизм по поводу ситуации в мире, на этом фоне уровень их доверия к Европейскому союзу достиг рекордных показателей.

    Около 74% граждан считают, что их страны выиграли от членства в Евросоюзе, передает Politico. Подобный высокий уровень поддержки фиксировался лишь однажды в начале прошлого года. Результаты опроса показывают, что привлекательность объединения растет параллельно с тревогой из-за международных конфликтов.

    Порядка 58% респондентов заявили о пессимистичном взгляде на будущее мира, что на шесть процентных пунктов больше по сравнению с ноябрем прошлого года. При этом 59% опрошенных с оптимизмом смотрят на перспективы самого Евросоюза. Главным преимуществом членства в ЕС 40% граждан назвали вклад объединения в защиту мира и безопасности.

    Среди ключевых направлений для укрепления позиций ЕС в мире европейцы выделили оборону, энергетическую независимость и конкурентоспособность. «В период глобальной неопределенности европейцы все чаще видят в Европейском союзе маяк стабильности. В неспокойном мире это доверие является главным активом Европы», – заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

    Уровень удовлетворенности членством в ЕС варьируется в зависимости от страны. В Мальте, Дании, Люксембурге и Португалии более 90% опрошенных отметили пользу от нахождения в союзе. В то же время в Греции, Австрии, Франции и Болгарии этот показатель составил около 60%. В исследовании Eurobarometer приняли участие более 26 тыс. граждан старше 15 лет во всех странах объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали снижение готовности жителей Западной Европы поддерживать Украину.

    Ранее страны Евросоюза не согласовали механизм предоставления Киеву займа на 90 млрд евро.

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    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    1 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    Автомобильный мост на трассе Донецк – Мариуполь частично обрушился

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Володарском округе ДНР произошло частичное обрушение автомобильного моста через реку Калка в результате удара украинских войск, сообщил глава округа Константин Зинченко.

    «Да, там пролет обрушился», – сказал Зинченко ТАСС.

    Чиновник уточнил, что повреждение переправы через реку Калка стало следствием атаки со стороны ВСУ.

    В связи с разрушением пролета движение на участке закрыто. Власти пообещали оперативно организовать пути объезда для транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти ДНР перекрыли движение по мосту на трассе «Новороссия» из-за налета беспилотников. В тот же день глава республики Денис Пушилин заявил о ранении двух мужчин на мариупольской трассе.

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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