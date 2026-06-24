Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что политический кризис в Британии – проблема ни в каком не Стармере. «Проблема в том, как там все это организовано», – заявила дипломат.

Захарова напомнила о стремительных отставках предыдущих британских премьеров Риши Сунака и Лиз Трасс, отметив, что нынешний глава правительства даже слишком задержался в кресле, передает радио Sputnik.

Накануне Кир Стармер покинул должность руководителя правящей Лейбористской партии, однако сохранит пост премьер-министра до избрания преемника. Выборы нового партийного лидера стартуют девятого июля и завершатся к сентябрю. По мнению Захаровой, главная беда западноевропейских политиков заключается в непонимании государственных интересов.

Захарова подчеркнула, что за несколько месяцев у власти невозможно реализовать масштабные задачи на благо народа. Дипломат выразила уверенность в существовании скрытых механизмов управления на Западе, которые назначают и затем выбрасывают политических деятелей за борт.

Британский премьер-министр Кир Стармер официально заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.

Bloomberg сообщило, что причиной досрочного ухода политика с Даунинг-стрит стало давление из-за экономических проблем и громких скандалов.

Бывший мэр Манчестера Энди Бернем уже объявил о планах бороться за освобождающуюся должность.