Tекст: Ольга Иванова

Спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнее выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». «Энтузиазм в отношении следования неверному курсу – это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию, или АдГ сделает это за вас», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

По словам главы РФПИ, ностальгия немцев по старым временам говорит о серьезной потребности общества в рациональных политических решениях. Так он отреагировал на слова Мерца в прямом эфире телеканала Phoenix. Немецкий лидер тогда отметил, что понимает тоску граждан по прошлому, но считает необходимым решительно продвигать перемены.

Ранее Дмитриев уже публично предупреждал канцлера о возможных последствиях его политического вектора. Он прогнозировал, что отказ от смены текущего курса может привести к отставке Мерца по сценарию бывшего британского премьера Кира Стармера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции о досрочной отставке на фоне падения рейтинга.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал отпраздновать скорый уход с поста британского премьера Кира Стармера.

Ранее спецпредставитель президента России посоветовал главе немецкого правительства кардинально изменить экономический курс.