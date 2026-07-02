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Дмитриев призвал Мерца признать ошибки
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал главе немецкого правительства Фридриху Сердцу отказаться от ошибочной политики во избежание усиления оппозиционной партии.
Спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнее выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». «Энтузиазм в отношении следования неверному курсу – это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию, или АдГ сделает это за вас», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
По словам главы РФПИ, ностальгия немцев по старым временам говорит о серьезной потребности общества в рациональных политических решениях. Так он отреагировал на слова Мерца в прямом эфире телеканала Phoenix. Немецкий лидер тогда отметил, что понимает тоску граждан по прошлому, но считает необходимым решительно продвигать перемены.
Ранее Дмитриев уже публично предупреждал канцлера о возможных последствиях его политического вектора. Он прогнозировал, что отказ от смены текущего курса может привести к отставке Мерца по сценарию бывшего британского премьера Кира Стармера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции о досрочной отставке на фоне падения рейтинга.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал отпраздновать скорый уход с поста британского премьера Кира Стармера.
Ранее спецпредставитель президента России посоветовал главе немецкого правительства кардинально изменить экономический курс.