Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Склад Wildberries получил повреждения при атаке дронов в Подмосковье
В Богородском округе Московской области украинский беспилотный летательный аппарат врезался в склад Wildberries, после этого возник пожар, который локализовали, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
В результате падения дрона ВСУ на склад Wildberries в районе «Атлант-парка» в Богородском городском округе начался пожар, пояснил Воробьев в Max.
Возникшее возгорание в Ногинске локализовано, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Он уточнил, что наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы огонь полностью уничтожил частный дом. В Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного здания, жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Еще один пожар был зафиксирован в здании на улице 1 Мая.
В результате масштабной утренней атаки беспилотников на Московскую область пострадали три человека, включая девочку.
Двумя днями ранее вражеские дроны повредили склад маркетплейса в подмосковном индустриальном парке «Коледино».
В начале августа посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказывал о серии ударов по логистическим центрам компании в пяти регионах России.