В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами после атаки БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Сооружения промышленного объекта получили повреждения в подмосковном Воскресенске после налета беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем канале на платформе «Макс».

«Повреждения также зафиксированы... в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал глава региона.

Кроме того, в Подольске из-за попадания беспилотника загорелся склад компании Wildberries, расположенный в индустриальном парке «Коледино». Во время инцидента персонал успели вывести в укрытие, никто из работников не пострадал.

В Домодедово вспыхнул пожар на складе с медикаментами, там также обошлось без пострадавших. В Кашире урон был нанесен новому зданию отдела полиции. В настоящее время все экстренные и оперативные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.

Силы ПВО и средства РЭБ за ночь сбили и подавили 187 БПЛА в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона с вечера субботы до раннего утра воскресенья летели 600 БПЛА.