Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.25 комментариев
Мирошник: ВСУ за неделю атаковали хабы Wildberries в пяти регионах
За последнюю неделю украинские беспилотники совершили серию ударов по крупным логистическим центрам Wildberries в нескольких российских регионах, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Логистическая инфраструктура компании подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах России, напомнил Мирошник, передает РИА «Новости».
В Пензенской области удар дрона привел к крупному пожару на площади 62 тыс. квадратных метров. В результате инцидента были эвакуированы 226 сотрудников, четыре человека получили ранения. В Рязанской области попадание беспилотника также вызвало сильный пожар и частичное обрушение конструкций склада, шесть пострадавших госпитализировали.
Объекты маркетплейса в Сарапуле и Ижевске на территории Удмуртии подвергались налетам дважды. В Сарапуле началось открытое горение, что потребовало эвакуации персонала. К концу недели аналогичные удары зафиксировали по складским помещениям в Волгоградской и Самарской областях.
Ранее Следственный комитет начал расследование налетов украинских беспилотников на логистические объекты маркетплейса.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников назвал подобные удары терроризмом.