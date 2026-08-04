Российская дочка Google потребовала вернуть 10 млрд рублей

Tекст: Ольга Иванова

Конкурсный управляющий отечественного филиала технологического гиганта инициировал судебные разбирательства за рубежом, передают РИА «Новости».

Иски рассматриваются в ЮАР, Франции, Бельгии, Испании, Сербии, Турции, Бразилии, Алжире, Египте и ОАЭ. Цель обращений заключается во взыскании почти десяти млрд рублей с материнской компании Google International LLC.

Арбитражный суд Москвы еще в 2024 году признал незаконным перечисление этих средств в виде дивидендов. Позже вердикт поддержал Верховный суд России. Саму российскую организацию признали банкротом осенью 2023 года.

Иностранные ведомства уже начали принимать обеспечительные меры. Весной 2025 года суд в ЮАР распорядился арестовать активы Google, а в конце того же года аналогичное решение вынесли во Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Бельгии наложил арест на имущество корпорации на сумму 115 млн евро.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Google Ireland 160,3 млрд рублей.

Верховный суд России поддержал взыскание почти 10 млрд рублей с американской компании в пользу ее российского подразделения.