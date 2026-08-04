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Губернатор Моор сообщил о снижении уровня воды в Туре и Тавде
Уровень воды в ключевых водоемах Тюменской области начал стабильно снижаться, однако паводковая волна продолжает смещаться вниз по течению, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Вода в реках Тура и Тавда постепенно отступает от опасных отметок, об улучшении гидрологической обстановки сообщил глава региона Александр Моор в своем канале в «Макс». Из-за обильных дождей в Тюмени ранее ввели режим чрезвычайной ситуации.
«Река Тура в районе Тюмени и река Тавда продолжают снижаться, на сегодня уровень Туры составляет 892 см, Тавды – 943 см. Пик паводка здесь прошел, между тем волна движется вниз по течению», – написал губернатор.
При этом в селе Покровское Тура за сутки прибавила семь сантиметров, достигнув 878 см при критической отметке 906 см. Небольшой рост фиксируется на реке Пышме у села Богандинского. В результате стихии подтоплены 125 домов и 1912 приусадебных участков.
Из зоны бедствия спасатели эвакуировали 53 человека, большинство из которых разместили в пунктах временного пребывания. В населенных пунктах дежурные группы круглосуточно укрепляют земляные валы и формируют запасы мешков с грунтом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка.
От разлива рек пострадали почти 30 населенных пунктов в Тюменском округе.
Накануне гидропосты зафиксировали первое падение уровня воды в реке Туре.