Губернатор Моор сообщил о снижении уровня воды в Туре и Тавде

Tекст: Ольга Иванова

Вода в реках Тура и Тавда постепенно отступает от опасных отметок, об улучшении гидрологической обстановки сообщил глава региона Александр Моор в своем канале в «Макс». Из-за обильных дождей в Тюмени ранее ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Река Тура в районе Тюмени и река Тавда продолжают снижаться, на сегодня уровень Туры составляет 892 см, Тавды – 943 см. Пик паводка здесь прошел, между тем волна движется вниз по течению», – написал губернатор.

При этом в селе Покровское Тура за сутки прибавила семь сантиметров, достигнув 878 см при критической отметке 906 см. Небольшой рост фиксируется на реке Пышме у села Богандинского. В результате стихии подтоплены 125 домов и 1912 приусадебных участков.

Из зоны бедствия спасатели эвакуировали 53 человека, большинство из которых разместили в пунктах временного пребывания. В населенных пунктах дежурные группы круглосуточно укрепляют земляные валы и формируют запасы мешков с грунтом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка.

От разлива рек пострадали почти 30 населенных пунктов в Тюменском округе.

Накануне гидропосты зафиксировали первое падение уровня воды в реке Туре.