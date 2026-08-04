Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.25 комментариев
Власти выделили 3 млрд рублей на отдых детей участников спецоперации
Мишустин: Правительство направило 3 млрд рублей на отдых детей участников СВО
Правительство дополнительно направило 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российское правительство дополнительно выделило 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей бойцов спецоперации, передает РИА «Новости».
Средства также предназначены для поддержки ребят из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Они отправятся в детские оздоровительные организации Краснодарского края.
«Это коснется 40 тыс. ребят», – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабинета министров добавил, что в стране активно развиваются различные программы молодежного туризма. Их главная задача заключается в помощи подрастающему поколению лучше узнать родину, получить новые знания и найти профессиональные ориентиры.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу о дополнительном финансировании путевок для детей бойцов спецоперации.
В текущем году возможность отдохнуть в профильных санаториях получат более пяти миллионов школьников.
В российских детских лагерях внедрили единую программу воспитательной работы.