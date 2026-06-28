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В результате падения с седьмого этажа в Москве погибла пятилетняя девочка
На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа после того, как попыталась опереться на москитную сетку, ребенок погиб, сообщили в столичной прокуратуре.
Трагедия произошла на улице Абрамцевской, передает РИА «Новости».
«Девочка 2021 года рождения скончалась», – сказали в ведомстве.
За ходом процессуальной проверки, которую проводят по факту гибели девочки, следит Бутырская межрайонная прокуратура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома, облокотившись на москитную сетку.
В марте в Москве трехлетний ребенок скончался в больнице после падения из окна квартиры на пятом этаже.
Ранее в столице девочка 2021 года рождения выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку, и погибла.