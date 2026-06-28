  • Новость часаКСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Профессор Диесен осудил программу НАТО по уничтожению тыловых авиабаз России
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    13 комментариев
    28 июня 2026, 05:31 • Новости дня

    В результате падения с седьмого этажа в Москве погибла пятилетняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа после того, как попыталась опереться на москитную сетку, ребенок погиб, сообщили в столичной прокуратуре.

    Трагедия произошла на улице Абрамцевской, передает РИА «Новости».

    «Девочка 2021 года рождения скончалась», – сказали в ведомстве.

    За ходом процессуальной проверки, которую проводят по факту гибели девочки, следит Бутырская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома, облокотившись на москитную сетку.

    В марте в Москве трехлетний ребенок скончался в больнице после падения из окна квартиры на пятом этаже.

    Ранее в столице девочка 2021 года рождения выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку, и погибла.

    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    26 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Летевшие к Москве 13 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще три БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.


    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено 36 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    С раннего утра столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к городу дронах ВСУ, по состоянию на 5 утра уничтожено 36 БПЛА.

    «Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.02 в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил, что ан подлете к Москве сбиты 17 беспилотников. До этого мэр сообщал о ликвидации 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы было уничтожено 30 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 00:54 • Новости дня
    В Москве арестовали участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    В Москве арестованы участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО трех человек, обвиняемых в незаконном выводе за границу более 30 млрд рублей через популярную платежную систему Qiwi.

    В Москве задержаны и арестованы предполагаемые участники крупной финансовой махинации. По данным издания «Коммерсант», фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов.

    По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год через подконтрольные обвиняемым офисы были созданы десятки тысяч электронных кошельков. Для их регистрации использовались похищенные персональные данные подставных лиц.

    Эти счета применялись для нелегального перевода средств за рубеж и обслуживания теневого онлайн-бизнеса, в том числе казино, букмекерских контор и торговли наркотиками.

    Уголовное дело возбуждено в феврале 2026 года. Оперативные мероприятия проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В ходе обысков в Москве силовики изъяли документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных к незаконным валютным операциям в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью терминалов Qiwi в 2018 году одному из бывших сотрудников компании удалось стать долларовым миллиардером. В начале 2024 года отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным, а Qiwi-банк подал в суд иск против владельцев.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о 47 сбитых у Москвы ранним утром дронах ВСУ

    Собянин: Ранним утром на подлете к Москве уничтожено 47 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали с 2 часов утра 47 дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 6.12.

    Через час Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках.

    Всего с двух часов ночи на подлете к городу было ликвидировано 47 дронов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на подлете к Москве были уничтожены 36 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Выпуск и прием рейсов в аэропорту Домодедово ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале ведомства.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейсов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании и дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, при этом столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла, сообщила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил, что военнослужащие Министерства обороны предотвратили воздушный удар по столице.

    «Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Вскоре градоначальник дополнил информацию заявлением об успешном отражении атаки еще одного дрона.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитой техники в оперативном режиме работают представители столичных экстренных служб. Профильные специалисты ликвидируют последствия инцидента и обеспечивают безопасность прилегающих территорий.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Минэнерго предложило запретить майнинг в московском регионе и Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики подготовило проект постановления об ограничении добычи цифровых валют на территории столичного региона и нескольких муниципалитетов приграничной зоны с 1 июля.

    Соответствующий проект постановления уже опубликован ведомством на официальном портале правовых документов, передают РИА «Новости». Предполагаемый срок действия ограничений – с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2032 года, говорится в тексте документа.

    Они полностью затронут столицу и Московскую область. Кроме того, новые правила должны распространиться на город Льгов и восемь муниципальных районов Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительственная комиссия рекомендовала ограничить добычу цифровых активов в столичном регионе и Курской области.

    В апреле министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов предложил ввести запрет на майнинг из-за высоких нагрузок на энергосистему.

    С января 2025 года аналогичные ограничения вступили в силу в десяти других регионах России.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    В НЦ «Россия» прошел форум учителей географии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабный Форум учителей географии прошел в Национальном центре «Россия», собрав специалистов из всех федеральных округов.

    Специальным гостем мероприятия стал министр просвещения Сергей Кравцов, который выслушал просьбы и запросы от преподавателей из разных регионов страны, сообщается в канале НЦ «Россия» в Max.

    «Зачастую географии не уделялось должное внимание, но Форум учителей географии и студентов профильных вузов в центре Москвы, Национальном центре «Россия» – шаг в этом направлении: повышение статуса предмета географии», – сказал Кравцов.

    Генеральный директор центра Наталья Виртуозова сообщила, что выставку «Уроки географии» ежедневно посещают около тысячи гостей. По ее словам, президент Владимир Путин отмечал, что границы страны нигде не заканчиваются, и именно эта мысль вдохновила создателей экспозиции. Виртуозова поблагодарила преподавателей за выбор профессии и любовь к предмету.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова выразила уверенность, что съезд поможет выстроить мосты между академической наукой и школьным образованием. Она подчеркнула, что именно педагоги вызывают первоначальный интерес у школьников к этой сфере. Мероприятие завершилось экскурсиями по тематическим выставкам.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал выпуск нового школьного учебника по географии.

    Национальный центр «Россия» совместно с Государственным историческим музеем подготовил профильную выставку «Уроки географии».

    Российские старшеклассники завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 12:14 • Новости дня
    Школьник устроил поджог на подмосковной заправке по указке мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Подольске поймали 13-летнего подростка, который попытался сжечь топливную колонку из-за шантажа злоумышленников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Учащийся шестого класса после задержания пояснил, что в мессенджере познакомился с неизвестной, а затем отправил ей свою геолокацию, чтобы встретиться, пояснила Волк, передает ТАСС.

    Вскоре после этого подростку позвонил неизвестный мужчина.

    Аферист пригрозил использовать полученные координаты для ударов ВСУ, если шестиклассник не выполнит его требования. Испугавшись шантажа, школьник совершил поджог топливной колонки.

    Ранее следователи задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции в Новой Москве.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Шереметьево заработали в ограниченном режиме

    Внуково и Шереметьево выпускают и принимают рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а текущий статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Шереметьево.

    Ранее в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых вечером в субботу на подлете к Москве БПЛА выросло до 12, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщал о ликвидации трех дронов, затем системы ПВО уничтожили еще пять летевших на Москву беспилотников.

    Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 07:04 • Новости дня
    Главный нарколог Москвы Масякин заявил о выходе алкоголя из моды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Широкий выбор досуга и популяризация спорта привели к снижению потребности столичной молодежи в спиртных напитках как способе расслабиться, заявил главный нарколог Москвы Антон Масякин.

    Употребление горячительных напитков перестало быть популярным среди молодых москвичей, пояснил Масякин ТАСС.

    По его словам, пропаганда здорового образа жизни и наличие альтернатив сыграли ключевую роль в решении проблемы.

    «Это комплексная история, профилактика, первичная, вторичная, третичная. Помимо того, что существуют запреты, это перестало быть модным, появились различные виды спорта. Вы сами видите в соцсетях – каждую субботу мы бежим, плывем, играем. Посмотрите на наш город: площадки для занятия теннисом, волейболом, на Третьяковке стоит площадка для занятия спортом. Все есть для замещения», – отметил специалист.

    Масякин подчеркнул, что столица вместе с Северным Кавказом лидирует по самому низкому уровню потребления спиртного в стране. В результате в этих регионах фиксируется низкая заболеваемость алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва вместе с республиками Северного Кавказа и Тувой вошла в число самых трезвых регионов России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт: Ударом по «Самбекским высотам» Киев атаковал историческую память
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране
    Вучич заявил об отставке через несколько недель
    Российские военные ликвидировали офицера украинских «рейнджеров»
    Эстония заявила о необходимости усилить давление Евросоюза на Россию
    Бразильский «Ботафого» внезапно отказался от матчей в Москве
    ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах

    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации

    Украина за сутки потеряла три истребителя МиГ-29, которые до сих пор остаются основой ее фронтовой авиации. Две машины были уничтожены на аэродроме в Николаевской области, еще одна рухнула в Полтавской области. Как говорят эксперты, для ВСУ это очень серьезный звонок. Россия достигла нового уровня разведки в реальном времени и вновь начала методично уничтожать самолеты противника на земле и в воздухе. Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ Кубы от социализма неправильно поняли

    «Агрессия США усиливается из-за невозможности нас победить», – заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. В то же время кубинский парламент утвердил огромный пакет либеральных реформ, которые со стороны оценивают как переход к капитализму. Разве это не победа США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации