На Ставрополье подростка арестовали за убийство подруги матери
В Невинномысске суд заключил под стражу несовершеннолетнего юношу, который подозревается в убийстве знакомой его матери во время ссоры в ходе употребления алкоголя, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Юноше предъявили обвинение по статье об убийстве, и суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Инцидент произошел вечером 16 марта в комнате общежития в Невинномысске. Компания распивала спиртное. В ходе застолья между несовершеннолетним и подругой его матери произошла ссора с взаимными оскорблениями.
Когда родительница ненадолго покинула помещение, сын схватил нож и атаковал оппонентку. Он нанес 51-летней женщине множество ударов, от которых она скончалась на месте.
Назначен ряд судебных экспертиз, идет допрос свидетелей. Также правоохранители рассматривают вопрос о привлечении матери обвиняемого к ответственности, установленной законом.
Назначен ряд судебных экспертиз, идет допрос свидетелей. Также правоохранители рассматривают вопрос о привлечении матери обвиняемого к ответственности, установленной законом.