Подростка заподозрили в убийстве матери в Сочи
В Сочи несовершеннолетнего юношу заподозрили в убийстве своей матери и покушении на младшего брата, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Подозреваемому 17 лет, преступление произошло вечером 22 декабря, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По версии следствия, юноша нанес матери множественные удары кухонным ножом в жизненно важные органы. Женщина скончалась на месте.
После совершенного подросток позвал домой младшего брата и нанес ему несколько ударов ножом в живот. Ребенку удалось выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь соседей. Позже пострадавший скончался.
В следственном комитете пояснили, что обвиняемый подросток не имел отношения к гибели брата. Тело несовершеннолетнего также обнаружили на месте происшествия. Сейчас выясняется причина его смерти.
В настоящее время следствие устанавливает все детали трагических событий.
В августе в Ульяновской области подростка отдали под суд за убийство 14-летней девочки.
В октябре в городе Шелехов в Иркутской области 14-летнего подростка арестовали по подозрению в убийстве двух человек.