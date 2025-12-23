Подростка заподозрили в убийстве матери в Сочи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемому 17 лет, преступление произошло вечером 22 декабря, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, юноша нанес матери множественные удары кухонным ножом в жизненно важные органы. Женщина скончалась на месте.

После совершенного подросток позвал домой младшего брата и нанес ему несколько ударов ножом в живот. Ребенку удалось выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь соседей. Позже пострадавший скончался.

В следственном комитете пояснили, что обвиняемый подросток не имел отношения к гибели брата. Тело несовершеннолетнего также обнаружили на месте происшествия. Сейчас выясняется причина его смерти.

В настоящее время следствие устанавливает все детали трагических событий.

В августе в Ульяновской области подростка отдали под суд за убийство 14-летней девочки.

В октябре в городе Шелехов в Иркутской области 14-летнего подростка арестовали по подозрению в убийстве двух человек.