В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле

Tекст: Денис Тельманов

Судебное решение о заключении под стражу вынес Московский районный суд Петербурга, сообщает ТАСС.

Мера пресечения в виде ареста избрана до 14 ноября для Максима Жмаева, который обвиняется в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, Жмаев в апарт-отеле на Витебском проспекте из-за ссоры нанес 15-летней девушке не менее 35 ударов ножом в различные части тела.

После совершения преступления Жмаев пытался покончить с собой. На допросе он полностью признал свою вину. Девушка, погибшая в результате нападения, проживала в садоводческом товариществе «Звездочка» в Павловске, а обвиняемый зарегистрирован в Южно-Сахалинске.

Ранее, как передавал «ТАСС», о трагедии сообщил сотрудник апарт-отеля, обнаруживший тело и вызвавший полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учащийся вуза в Петербурге признал вину в убийстве 15-летней школьницы. Тело 15-летней девочки с множественными ножевыми ранениями нашли в апарт-отеле Петербурга, а подозреваемым оказался молодой человек.