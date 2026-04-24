В МВД сравнили популярные игровые лутбоксы с азартными играми

Эксперты МВД предупредили о риске развития лудомании из-за лутбоксов
Покупка виртуальных предметов со случайной наградой работает по принципам классического казино, незаметно формируя у наиболее уязвимой молодой аудитории опасную игровую зависимость, отметили в МВД.
Увлечение внутриигровыми покупками со случайной наградой значительно повышает вероятность развития лудомании, сообщает Telegram-канал УБК МВД.
Многочисленные научные исследования подтверждают, что регулярные траты на подобные виртуальные предметы напрямую связаны с формированием опасного зависимого поведения.
Крупные студии активно используют механику лутбоксов для удержания аудитории и монетизации своих проектов. Эта система работает на основе случайного результата и эффекта почти выигранной награды, что всегда сопровождается яркими визуальными стимулами. Подобный подход сильно снижает критическое восприятие рисков и заставляет пользователей тратить больше.
Наибольшей опасности подвергаются подростки, которые обладают низким уровнем финансовой и цифровой грамотности. Специалисты настоятельно рекомендуют родителям следить за наличием платных наград в увлечениях детей, а также жестко контролировать привязку банковских карт и автоматические платежи.