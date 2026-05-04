Депутат Останина раскрыла содержание воспитательной программы в летних детских лагерях

Tекст: Татьяна Косолапова

В российских детских лагерях внедрена единая программа воспитательной работы. В течение смены дети участвуют в спортивных, художественных, технических и туристско-краеведческих мероприятиях, ведут отрядные газеты и блоги, включаются в проектные сессии и систему детского самоуправления. Кроме того, они выбирают лидеров, работают в советах отрядов и принимают участие в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок», а также в конкурсах строя и песни.

«Закон о единой программе воспитания в детских организациях отдыха и оздоровления был принят в конце декабря 2024 года. В апреле прошлого года он вступил в силу, и отныне единая воспитательная программа, которая утверждается Министерством просвещения, направляется во все образовательные организации. Но лучшие наработки, которые были до принятия этого закона в каждом лагере, инкорпорируются в эту единую федеральную программу», – говорит Останина. По ее словам, за основу федеральной воспитательной программы была взята та, что годами нарабатывалась в таких лагерях как «Орленок».

По ее словам, каждый лагерь теперь должен иметь календарный план мероприятий, чтобы родители были осведомлены, чем ежедневно занимаются их дети. В этом графике содержатся и патриотические мероприятия, и военно-спортивные игры, и конкурсы строя и песни.

«После этих детских смен очень хочется видеть наших детей не ура-патриотами, а вдумчивыми подростками, которые понимали бы, знали бы и любили бы историю малой родины, того местечка, где они отдыхали. Это и есть настоящий патриотизм», – заключила депутат.

Ранее было объявлено, что в этом году российские школьники уйдут на летний отдых 27 мая. Продлятся каникулы до 31 августа. При этом у выпускных классов последний учебный день зависит от индивидуального расписания государственных экзаменов.