Эксперт: Мощи Дмитрия Донского придадут особый смысл крестному ходу в Москве

Политолог Данилин указал на особый символизм крестного хода с мощами Дмитрия Донского

Tекст: Олег Исайченко

«Общемосковский крестный ход – событие само по себе очень важное. Однако в этот раз оно имеет особую значимость, поскольку в рамках шествия по столице также пронесут ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Димитрия Донского. Это служит важным духовным сигналом для всего российского общества», – сказал политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Сегодня, когда наша страна вновь ведет войну против великого зла, пришедшего с Запада, фигура великого князя обретает особое пророческое значение. Человек, некогда остановивший натиск превосходящего врага и одержавший победу в немыслимо сложных условиях, становится для нас духовным и нравственным ориентиром», – отметил собеседник.

«Особенно важно, что Дмитрия Донского поддерживал и благословлял на сражение сам преподобный Сергий Радонежский – великий подвижник земли Русской из Троице-Сергиевой лавры. Это единство церковного и государственного начал и сегодня остается непреложным законом русской истории, который обеспечивает сохранение и развитие нашей великой культуры», – резюмировал Данилин.

Напомним, 6 сентября в Москве состоится Общемосковский крестный ход – ежегодное молитвенное шествие, приуроченное ко дню соборной памяти Московских святых. В этом году его возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Маршрут проложен от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

Одной из главных святынь шествия станет ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Димитрия Донского – первого русского правителя, остановившего ордынское нашествие и одержавшего победу на Куликовом поле. Вместе с ним во главе крестного хода пронесут икону Всех святых земли Московских и Смоленскую икону Божией Матери.

Мощи князя обнаружили в июле этого года в ходе противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Работы проводились из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробий над захоронениями великих князей. По благословению предстоятеля Русской православной церкви несколько фрагментов мощей поместили в специальные ковчеги для участия в общецерковных торжествах и постоянного почитания верующими.

Один из ковчегов разместят в храме Христа Спасителя, где после завершения крестного хода святыня останется для всеобщего поклонения.