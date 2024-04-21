Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции
Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции
Российские дипломаты в Турции ожидают реакции от МИД Турции и руководства Turkish Airlines на обращения по поводу сложностей с транзитом россиян в страны Латинской Америки через Стамбул, заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
Он рассказал РИА «Новости», что российские загранучреждения в Турции следят за ситуацией и довели вопрос до сведения руководства Turkish Airlines и МИД Турции.
Ожидается официальная реакция на обращения.
Ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.
Ранее Буравов сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines в течение почти трех недель не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, российские дипломаты пытаются выяснить причины.