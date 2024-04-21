Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал РИА «Новости», что российские загранучреждения в Турции следят за ситуацией и довели вопрос до сведения руководства Turkish Airlines и МИД Турции.

Ожидается официальная реакция на обращения.

Ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.

Ранее Буравов сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines в течение почти трех недель не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, российские дипломаты пытаются выяснить причины.