В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
Дипломаты запросили у Turkish Airlines причину недопуска россиян на рейсы в Южную Америку
Авиакомпания Turkish Airlines в течение почти трех недель не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, российские дипломаты пытаются выяснить причины, сообщил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
По словам Буравова, с начала марта поступило несколько обращений россиян, которые столкнулись с невозможностью продолжить путешествие из-за действий авиакомпании Turkish Airlines, передает РИА «Новости».
Пассажиры, осуществляющие транзитный перелет в ряды стран Латинской Америки через стамбульский аэропорт, не были допущены до рейсов по ряду причин, в том числе из-за отсутствия обратного билета или же единой брони с обратным билетом, неоплаченное проживание по месту прибытия, сообщил генконсул.
Буравов подчеркнул, что российские дипведомства обеспокоены сложившейся ситуацией, дипломаты предпринимают меры для прояснения ситуации. По его словам, в представительство авиакомпании направлено обращение с целью впоследствии сориентировать граждан России и избежать нарушения законных прав пассажиров.
Ранее Turkish Airlines смягчила правила после снятия россиян с рейсов.