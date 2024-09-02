Путин попросил главу Тувы сохранить высокие темпы ввода жилья в регионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Уже отметили позитивные тенденции, что касается стройки. У нас стройка в целом развивается хорошо по стране, рост 7,9%. Но надо обязательно, как сейчас на совещании говорили, сохранить этот темп, потому что одна из проблем – это как раз недостаток жилья, тем более для республики, где естественный прирост населения наблюдается и уровень рождаемости очень высокий», – передает ТАСС слова Путина на встрече. Он отметил, что на первом месте по рождаемости находится Чеченская Республика, тогда как Тува занимает второе место по России.

«Надо, безусловно, в этой связи возникающие проблемы решать, а это как раз то, о чем мы с вами говорили, это детские сады, школы, и, конечно, одна из таких долгоиграющих проблем – это аварийное жилье. Уровень аварийного жилья еще очень высокий», – добавил президент.

Вместе с тем Путин отметил, что в целом в республике хорошо идет инвестиционная деятельность. «Нарастает и нарастает, это может создать и должно создать очень хороший фундамент для будущего развития и в экономике, и в сельском хозяйстве. Все нужно сделать для того, чтобы эти планируемые инвестиции реализовались», – сказал президент.

Ранее Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 поделился, что из дзюдо взял в свою жизнь правило проявлять гибкость для достижения победы.