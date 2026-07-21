Вооруженный украинский дезертир с ножом ограбил кассиров киевской АЗС

Сбежавший со службы солдат ВСУ отобрал телефоны у сотрудников киевской заправки

Tекст: Мария Иванова

Нападение на двух сотрудников заправки произошло на Броварском проспекте украинской столицы, передает ТАСС.

Приехавший наряд полиции оперативно обезвредил нападавшего. «Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Волынской области, военнослужащий, который находился в статусе СОЧ. Его задержали в процессуальном порядке», – заявили в ведомстве.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая регулярно продлевается. В апреле 2024 года нижняя планка призывного возраста была опущена с 27 до 25 лет. Эксперты отмечают серьезные проблемы с комплектованием войск, сопровождающиеся уличными облавами и насильственным призывом.

Командиры Вооруженных сил Украины регулярно жалуются на крайне низкую мотивацию новобранцев. Из-за жестких методов работы военкоматов в рядах армии постоянно фиксируется рост числа случаев дезертирства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженный гранатой дезертир ограбил сотрудницу киевского кафе.

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