Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.12 комментариев
Reuters: Лавров и Рубио обсудили сотрудничество после конфликта на Украине
Reuters: Лавров и Рубио обсудили экономическое сотрудничество после конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности, пишет Reuters.
Как пишет Reuters, ссылаясь на заявление представителя Госдепартамента США, Лавров и Рубио бсудили в ходе переговоров будущие перспективы в экономической сфере и инвестиции после окончания конфликта на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.