Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро
Еврокомиссар Рейндерс: Украине выделят 35 млрд евро после подписания меморандума
Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 мдрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Рейндерс, выступая перед депутатами Европарламента, сообщил, что меморандум, который должна подписать Украина, будет включать в себя предварительное политическое условие и специальные условия, передает РИА «Новости».
Кредит будет выделен в рамках обязательств стран G7, а погашение будет происходить за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Рейндерс также отметил, что Еврокомиссия подготовит специальное заявление по механизму предоставления и условиям кредита.
Он напомнил, что ранее Евросоюз уже оказал Украине помощь на сумму свыше 120 млрд евро. Однако, по оценкам, в 2025 году финансовый дефицит на Украине может составить около 41,5 млрд долларов.
Ранее стало известно, что страны G7 планируют продолжать блокировку российских активов до выплаты компенсаций Украине даже после завершения конфликта, Еврокомиссия разработала несколько предложений по продлению заморозки активов России для дальнейшей помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.
До этого в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.
В МИД России предостерегли Запад от использования замороженных активов России.