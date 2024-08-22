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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    28 комментариев
    22 августа 2024, 09:09 • Новости дня

    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России

    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия располагает обширным инструментарием для реагирования на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, сообщает МИД России.

    В ответ на решение Евросоюза направить Украине первый транш военной помощи в размере 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов в ведомстве подчеркнули, что подобные действия подрывают доверие к европейским финансовым институтам, передает РИА «Новости».

    Российское ведомство также предупредило о негативных последствиях для европейской экономики в случае продолжения политики антироссийских санкций.

    «Чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы», – следует из заявления МИД.

    Кроме того, в ведомстве заверили, что Россия не оставит без ответа попытки Запада присвоить ее государственные активы.

    «Ответные меры последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам», – заключил представитель МИД.

    Напомним, в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    После этого Украина попросила у спонсоров 38 млрд долларов на 2025 год.

    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    20 августа 2024, 15:45 • Новости дня
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    В МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в РФ
    @ usembassy.gov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима, сообщил МИД России.

    Подобные действия журналистов, а также свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Россию, идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о якобы его непричастности к нападению на регион, сообщается на сайте ведомства. Такие события доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского, подчеркнули в МИД.

    В соответствии с УК России компетентные ведомства проведут следствие для привлечения к ответственности всех американских граждан, причастных к этим преступлениям.

    Все зарубежные «специалисты» и наемники, незаконно пересекающие границу России, становятся законной военной целью для российских военных, заключили в министерстве.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    21 августа 2024, 01:01 • Новости дня
    СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО

    СВР: Атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши

    СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР.

    По информации разведки, операция готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши, передают «Известия».

    Отмечается, что украинские подразделения, задействованные в атаке, прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии.

    «Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», – рассказали в СВР.

    В Вашингтоне утверждают, что США не имеют отношения к произошедшему. Однако в Пентагоне заявили, что действия Киева на российской территории не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Украине.

    Ранее сообщалось, что в МИД России заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область.

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    21 августа 2024, 17:59 • Новости дня
    Швейцария попросилась в две военные программы Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Швейцарские власти запросили у ЕС возможность присоединиться к проекту «Военная мобильность», позволяющему облегчить передвижение войск и техники по территории Евросоюза.

    Федеральный совет страны одобрил участие Швейцарии в «Военной мобильности» и «Федерации киберзащиты» ЕС, передает РИА «Новости».

    Проекты призваны расширить возможности международного сотрудничества между вооруженными силами и укрепить обороноспособность Швейцарии.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 09:12 • Новости дня
    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за каждым незаконным проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что каждый случай незаконного проникновения журналистов из западных стран на территорию Курской области будет тщательно расследован.

    По словам дипломата, незаконные действия журналистов, особенно тех, кто действует под прикрытием западных СМИ, не останутся безнаказанными, передает радио Sputnik.

    «Мы расцениваем такие действия, как грубое вмешательство во внутренние дела России и провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнула Захарова.

    Захарова подчеркнула, что такие действия представляют угрозу безопасности региона и будут иметь соответствующие последствия.

    Также дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Курской области и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ее жителей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    21 августа 2024, 08:55 • Новости дня
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    Американская ЧВК отказалась комментировать участие в атаке на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи боевики участвовали в атаке ВСУ на Курскую область, отказалась предоставить комментарии относительно своего участия в боевых действиях, сославшись на запрет Службы безопасности Украины.

    Представители Forward Observation Group заявили, что все вопросы, касающиеся участия частных военных компаний в военных операциях на Украине, следует адресовать непосредственно СБУ, передает РИА «Новости».

    Также в компании отметили, что им запрещено предоставлять какие-либо комментарии по данному вопросу.

    Ранее ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ.

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    20 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    В новом самолете Boeing 777X нашли трещины после испытательного полета
    В новом самолете Boeing 777X нашли трещины после испытательного полета
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания Boeing приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем, следует из заявления авиапроизводителя.

    Известно, что плановая послеполетная проверка выявила неисправность в конструкции крепления двигателя к самолету, аналогичные поломки были обнаружены на двух испытательных самолетах, пишет издание The Air Current.

    По данным компании, поломка была обнаружена на третьем испытательном полете самолета Boeing 777-9 WH003 после того, как он совершил пятичасовой полет 16 августа из аэропорта Кона на Гавайях.

    Кроме того, последующие проверки других испытательных самолетов 777-9 выявили трещины в конструкциях крепления двигателя.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing несет колоссальные убытки из-за отказа экономического сотрудничества с Россией.

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    21 августа 2024, 16:55 • Новости дня
    ЕС почти вдвое нарастил закупку зерна из России
    ЕС почти вдвое нарастил закупку зерна из России
    @ Ding Lei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз перед повышением пошлин на российское зерно нарастил его закупки почти в два раза, такие данные представлены в Евростате.

    В начале лета Евросоюз ввез из России зерна на 11,8 млн евро, при этом в мае закупки составляли всего лишь 6,5 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Отмечается, что сами объемы закупок выросли менее заметно, с 32,8 тыс. тонн в мае до 43,4 тыс. в июне. Вместе с тем оба показателя продемонстрировали максимум с марта 2024 года.

    Ввоз пшеницы увеличился в 2,4 раза, до 9 млн евро, гречки – в 2,6 раза, до 720 тыс. евро. Основным закупщиком выступила Италия, она увеличила закупки впятеро, до 7,2 млн евро.

    С 1 июля ЕС увеличил пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии.

    Минсельхоз России отмечал, что российская сторона намерена после повышения пошлин искать другие рынки сбыта.

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    19 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Боррель заявил о неспособности ЕС создать собственную армию в ближайшее время
    Боррель заявил о неспособности ЕС создать собственную армию в ближайшее время
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз не сможет в ближайшее время сформировать собственную армию, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на выступлении в университете в испанском Сантандере.

    По его словам, создание армии, общей валюты и общих границ – это те аспекты, которые определяют суверенитет, передает ТАСС.

    «Мы должны создать армию, но это очень сложная задача. Необходимо единогласное решение стран – членов ЕС», – сказал Боррель.

    Он отметил, что достичь общего согласия в этом вопросе непросто, поэтому в ближайшем будущем ЕС не сможет сформировать свои вооруженные силы.

    Ранее Еврокомиссия отправила на закупки оружия для ВСУ 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

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    21 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Харрис решила добиться запрета испытаний противоспутникового оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах намерена добиваться введения международного запрета на испытания противоспутникового оружия. Такое мнение выразил бывший заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

    По его словам, Харрис уже играла ведущую роль в утверждении международных норм, направленных против проведения испытаний противоспутниковых средств, передает ТАСС.

    «Какое это имеет отношение к стратегической стабильности? Связь есть, поскольку большая часть управления ядерными вооружениями проходит через космическую инфраструктуру», – отметил Кол.

    Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что если Камала Харрис победит на президентских выборах, то США ждет массовый голод.

    По словам Дональда Трампа, «Товарищ Камала» хочет ввести социалистический контроль цен, который приведет США к пустым полкам в магазинах.

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    19 августа 2024, 14:36 • Новости дня
    В Совфеде назвали «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Сенатор Карасин назвал «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посещение города Суджа Курской области журналистами американской газеты The Washington Post является «проявлением тупости» и «безобразием», заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Подобными действиями журналисты демонстрируют неумение «соблюдать международные, межгосударственные приличия», с этим нужно бороться, подчеркнул сенатор, передает Lenta.Ru.

    Он добавил, что визит журналистов из США в Суджу – «безобразие, которое попахивает уверенностью в безнаказанности». По словам Карасина, «делать такие вещи – абсолютно провокационно», это «создает очень плохую атмосферу в международных делах».

    Напомним, американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи». Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    Коментарии (1370)
    21 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    @ Pete Marovich/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший советник кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил возможность его звонка президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.

    Отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Трампом, Хьюз сказал, что не отвечает за календарь звонков Трампа, но отметил, что он продемонстрировал способность общаться и сохранять общение с мировыми лидерами, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

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    21 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    В Венгрии заявили, что послабление виз для россиян соответствует правилам Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послабления для российских и белорусских граждан при поездках в Венгрию соответствуют правилам ЕС и требованиям безопасности, заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока.

    Национальные карты будут выдавать россиянам и белорусам в соответствии с действующими правилами ЕС «и с учетом с возможных рисков для безопасности», заявил министр, передает ТАСС.

    Ранее Еврокомиссия подавала запрос в Венгрию по поводу визовых послаблений для граждан России и Белоруссии.

    До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что это решение не представляет угрозы безопасности Шенгенской зоны.

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    22 августа 2024, 04:20 • Новости дня
    Гражданина Латвии экстрадировали в США из-за поставок авиаоборудования в Россию

    Гражданина Латвии экстрадировали в США по обвинению в поставках авиаоборудования в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин Латвии Олег Чистяков экстрадирован в США по обвинению в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию, сообщил Минюст США.

    По версии американских властей, Чистяков вступил в заговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном с целью продажи и ремонта авиационного оборудования и его поставок российским клиентам, сообщает ТАСС.

    Буяновский и Робертсон были задержаны в марте 2023 года и свою вину уже признали.

    Чистякову грозит до 20 лет заключения, а также штраф в 1 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ.

    В августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, экс-разведчика США Скотта Риттера, который критикует политику Вашингтона.

    Коментарии (0)
    22 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Власти США начали готовить обыски у сотрудничающих с российскими СМИ американцев

    NYT: Власти США начали готовить обыски у сотрудничающих с российскими СМИ американцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти планируют провести новые обыски в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, Минюст США начал «масштабное уголовное расследование» с целью противостоять «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество накануне выборов в ноябре, передает ТАСС

    В августе агенты ФБР уже провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику Вашингтона.

    Источники NYT утверждают, что в ближайшее время ожидаются новые обыски, не исключено предъявление обвинений.

    Риттер ранее заявил, что обыски в его доме были проведены из-за его комментариев для российских СМИ RT и Sputnik.


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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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