Министр Сербии Попович заявил о надежной защите российских активов в стране

Tекст: Антон Антонов

Попович в интервью ТАСС подчеркнул, что Сербия ведет независимую, свободную политику, и российский капитал в стране будет абсолютно защищен. «Сербия – демократическая страна, где руководство во главе с президентом Александром Вучичем думает об интересах граждан Сербии», – отметил Попович.

Министр добавил, что любой иностранный инвестор может рассчитывать на защиту своего капитала в Сербии. По словам Поповича, российские компании, такие как «Газпром», имеют значительные активы в Сербии, из-за чего страна подвергается давлению со стороны Запада.

«Вот чем циничен Запад. Они говорят про демократию, про свободу капитала, про защиту капитала, правильно? И потом арестовывают российские активы. О чем говорить? Это цинизм, правильно?» – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, при этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва предпринимает ответные шаги на действия Запада по использованию доходов от этих активов. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действия вокруг присвоенных российских средств приведут к утрате доверия к ЕС.