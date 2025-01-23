Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах
Депутат Даванков предложил ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный лимит.
Даванков направил соответствующее предложение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, передает ТАСС. Он считает важным обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит.
По словам Даванкова, это позволит людям избежать финансовых проблем, связанных с зависимостью от импульсивных онлайн-покупок.
Парламентарий отметил, что пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия запрета. Это предложение предлагается включить в проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации», который уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Даванков попросил Решетникова оценить целесообразность инициативы и при ее поддержке поручить профильным органам исполнительной власти внести соответствующие изменения в законодательство.
В декабре Кабмин поддержал законопроект о самозапрете граждан на азартные игры, а ранее правительство утвердило возможность самозапрета на кредиты с марта 2025 года.