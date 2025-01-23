Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

Tекст: Анастасия Куликова

«Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.