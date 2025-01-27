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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    3 комментария
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    5 комментариев
    27 января 2025, 21:25 • Новости дня

    На Украине возбудили дело против министра обороны Умерова

    Министра обороны Украины Умерова обвинили в злоупотреблении властью

    На Украине возбудили дело против министра обороны Умерова
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Против министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью из-за увольнения руководства агентства оборонных закупок, сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

    Обвинения против Умерова были инициированы Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по заявлению общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), передает ТАСС.

    Причиной для обвинений стал отказ министра продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также увольнение двух членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Эти члены совета поддерживали продление контракта с Безруковой. В ЦПК считают, что за такие действия Умерову придется отвечать и требуют от НАБУ тщательной проверки мотивов и последствий его решений.

    Кроме того, в «Центре противодействия коррупции» указали, что Безрукова ранее была отстранена на время проведения проверки, связанной с закупками вооружения по завышенным ценам. 24 января Умеров заявил о своем решении инициировать проверку Агентства оборонных закупок и уволить своего заместителя Дмитрия Клименкова и Безрукову из-за проблем с обеспечением армии.

    Ранее правительство Украины решило уволить заместителя министра обороны Александра Сергея, а также уволить Юрия Джигира по представлению министра обороны Рустема Умерова.

    До этого депутат Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила Министерство обороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

    Кроме того, в конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров подвергся критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могут подорвать усилия по снабжению ВСУ.

    27 января 2025, 13:46 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра

    Алаудинов заявил о гибели польского генерала Адама Марчака в бункере Часова Яра

    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра
    @ eurocorps.org

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре.

    По его словам, в бункере находились около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли этот сектор.

    Ссылаясь на журналиста Бориса Рожина, Алаудинов заявил, что среди тел погибших были обнаружены останки, предположительно принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку. Он отметил, что операция по зачистке сети укреплений на юге Часова Яра проводилась бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригадой.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. Штурмовики отряда «Русь» действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта

    Эксперт Рожин рассказал, чего Зеленский ждет от нового командующего группировкой «Хортица» Драпатого

    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Офис Владимира Зеленского поставил перед генералом Михаилом Драпатым задачу остановить активное отступление украинских войск, начавшееся после утраты Великой Новоселки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Зеленский назначил генерала командующим группировкой войск «Хортица».

    «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого. Сейчас его назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отступает в районе Великой Новоселки», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, ВСУ потеряли важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС РФ способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    Украинское руководство надеется, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда он сможет где-то на время замедлить наше наступление. Но резервы надо откуда-то брать, а их на все не хватает», – заключил аналитик.

    Ранее Киев поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донбассе. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

    26 января Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    27 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта

    Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Драпатого главой группировки «Хортица»

    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего Сухопутными войсками.

    Владимир Зеленский принял решение усилить командный состав украинских вооруженных сил на Донецком направлении, сообщает ТАСС. Для этого глава государства назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого на пост руководителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

    «Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», – заявил Зеленский.

    Группировка «Хортица» играет ключевую роль в операциях на Донецком направлении, где продолжаются интенсивные военные действия. Назначение Драпатого на этот пост, предположительно, связано с необходимостью усиления управления на этом участке.

    Драпатый, занимающий пост командующего Сухопутными войсками, продолжит исполнять свои обязанности, оставаясь ответственным за наибольшую часть вооруженных сил Украины, что подчеркивает доверие к нему со стороны командования и президента страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре прошлого года.

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    27 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска попытались удержать Великую Новоселку с помощью 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), но бойцы не продержались и двух недель и были вынуждены отступить, сообщили в силовых структурах.

    Украинские войска предприняли попытку удержать населенный пункт Великая Новоселка при поддержке 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в России), передает ТАСС.

    Однако, как заявили российские силовые структуры, боевики не смогли удержать позиции даже две недели и были вынуждены покинуть район.

    Также стало известно, что украинская 110-я отдельная механизированная бригада, состоящая из дезертиров и инвалидов, была оставлена на позициях без поддержки.

    Ранее группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР.

    Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР.

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    27 января 2025, 12:06 • Новости дня
    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета

    Буданов заявил об угрозе существованию Украины без начала переговоров до лета

    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о серьезной угрозе для Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета, утверждает «Украинская правда».

    Как передает ТАСС, Буданов высказал мнение о возможной угрозе существованию Украины. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник сообщает, что Буданов заявил о необходимости начала мирных переговоров по урегулированию конфликта до лета.

    Он отметил: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». Эти слова Буданова, как сообщает источник издания, вызвали замешательство среди участников закрытой встречи в Верховной раде, где глава разведки произнес их «с холодной улыбкой».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.


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    27 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о расстреле 15 украинских солдат сослуживцами в Великой Новоселке

    Военные ВСУ расстреляли 15 сослуживцев в Великой Новоселке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли 15 сослуживцев в Великой Новоселке за отказ от участия в боях, обнаружены тела в подвале.

    Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли 15 своих сослуживцев после их отказа от дальнейшего участия в боях в Великой Новоселке, сообщает ТАСС. Эту информацию передал командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Рязань». Он отметил, что инцидент произошел в ходе штурмовых действий, когда были взяты в плен украинские военнослужащие.

    Командир рассказал, что во время допроса пленных выяснилось, что некоторые военнослужащие 110-й бригады не хотели продолжать участвовать в боях. Пятнадцать человек находились в подвальных помещениях под контролем своих старших. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был обнаружен подвал с телами расстрелянных военнослужащих.

    Командир также отметил, что в процессе допросов удалось получить ценную информацию об огневых точках противника и основных районах их обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперы ВСУ расстреляли своих сослуживцев во Времевке при попытках сдаться, а пленный украинский военнослужащий Виктор Сливинский из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что их подразделение не могло ответить на удары российской артиллерии и дронов, что привело к упадническим настроениям среди бойцов.

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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    27 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для штурма Суджи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    ВС России, освободив это село, приобрели важную стратегическую точку, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Село расположено непосредственно на границе, что позволяет восстановить контроль над этим участком.

    Коц отметил, что освобождение Николаево-Дарьино также играет ключевую роль в подготовке к штурму города Суджи, находящегося под контролем украинских боевиков. Населенный пункт служит точкой подскока для наступления на другое стратегически важное направление – Свердликово.

    На данный момент российские военные ведут активные боевые действия на окраинах Свердликово, заключил он.

    Напомним, в понедельник подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

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    27 января 2025, 14:48 • Новости дня
    Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского по углю
    Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского по углю
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал предложение главы киевского режима Владимира Зеленского поставить уголь на Молдавскую ГРЭС спекуляцией, поскольку предложенный уголь не подходит для технологических нужд станции.

    Красносельский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, подчеркнул, что станция работает на антраците, который технологически отличается от предложенного Украиной угля, передает ТАСС.

    Он отметил, что два блока ГРЭС рассчитаны на использование именно антрацита. «Переделка только одного блока при нормальных условиях, которых у нас нет, займет около года и обойдется в 50 млн евро», – заявил Красносельский. Президент Приднестровья выразил недоумение тем, что украинские энергетики, знающие ситуацию, не сообщили об этом Зеленскому.

    По словам Красносельского, украинские энергетики уже бывали на Молдавской ГРЭС, им хорошо известны технологические особенности станции. Президент добавил, что такие предложения создают ложные ожидания и не соответствуют реальным нуждам станции.

    Напомним, Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь.

    Ранее в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    27 января 2025, 10:01 • Новости дня
    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью

    Мирошник назвал военной целью любых прибывших на Украину западных «миротворцев»

    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, будет военной целью с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник обратил внимание в Telegram-канале на комментарий главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который в интервью немецкой газете Welt am Sonntag допустил возможность размещения миссии на Украине для обеспечения перемирия. Посол подчеркнул, что любые военные контингенты, вошедшие на Украину без разрешения России, будут рассматриваться как военные цели с соответствующими последствиями.

    Дипломат также выразил удивление, почему идеи о введении миротворческих сил не поднимались в Германии ранее, во время подготовки украинского контрнаступления и создания так называемой «танковой коалиции» для поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, попытки западных стран организовать «миротворцев» отражают стремление сохранить киевский режим с использованием «псевдогуманных методов».

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, не исключила возможность отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения огня. Она указала на необходимость международного присутствия для обеспечения соблюдения перемирия и подчеркнула готовность Германии поддерживать любые действия, направленные на достижение мира.

    В свою очередь депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Между тем Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    27 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, они нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного. Были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гуево, Казачьей Локней, Кругленьким, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Николаевкой, Суджей, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Рыжевкой и Стукаловкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, десять бронемашин, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 бронемашин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее украинский солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области.

    В конце прошлой недели сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

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    27 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
    ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по базе горючего ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре американских снаряда РСЗО HIMARS и 64 беспилотника

    С начала спец операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотник, 590 ЗРК, 20858 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове. А днем ранее российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ.

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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    27 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Более половины украинцев поддержали скорейшие переговоры ради мира

    Более 50% украинцев поддержали скорейшие переговоры ради мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Граждане Украины все активнее поддерживают идею скорейших переговоров ради прекращения конфликта, что подтверждает декабрьский опрос Socis, согласно которому более половины опрошенных согласны на компромиссное решение.

    По данным опроса, проведенного социологической компанией Socis и опубликованного изданием «Украинская правда», в декабре 2024 года более половины граждан Украины высказались за скорейшие переговоры ради мира, отмечает РИА «Новости». Согласно опросу, 50,6% респондентов поддерживают компромиссное решение с привлечением лидеров третьих стран для завершения боевых действий.

    Эти данные резко контрастируют с результатами февраля 2024 года, когда только 36,1% граждан поддерживали такой вариант. Опрос также показал, что более 19% опрошенных выступают за приостановку боевых действий и заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения, а 14,7% и 10,2% поддерживают продолжение боевых действий до выхода украинской армии на границы 1991 года или границы перед началом специальной военной операции соответственно.

    Издание не приводит точных данных о количестве участников опроса и методах его проведения, однако отмечает, что согласно результатам другого опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, число граждан, готовых к территориальным уступкам ради мира, удвоилось с декабря 2023 года и увеличилось в четыре раза с сентября 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа опасается, что может быть отстранена от переговоров по Украине, которые могут начаться в апреле, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркивая необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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