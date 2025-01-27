На Украине возбудили дело против министра обороны Умерова

Министра обороны Украины Умерова обвинили в злоупотреблении властью

Tекст: Вера Басилая

Обвинения против Умерова были инициированы Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по заявлению общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), передает ТАСС.

Причиной для обвинений стал отказ министра продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также увольнение двух членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Эти члены совета поддерживали продление контракта с Безруковой. В ЦПК считают, что за такие действия Умерову придется отвечать и требуют от НАБУ тщательной проверки мотивов и последствий его решений.

Кроме того, в «Центре противодействия коррупции» указали, что Безрукова ранее была отстранена на время проведения проверки, связанной с закупками вооружения по завышенным ценам. 24 января Умеров заявил о своем решении инициировать проверку Агентства оборонных закупок и уволить своего заместителя Дмитрия Клименкова и Безрукову из-за проблем с обеспечением армии.

Ранее правительство Украины решило уволить заместителя министра обороны Александра Сергея, а также уволить Юрия Джигира по представлению министра обороны Рустема Умерова.

До этого депутат Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила Министерство обороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

Кроме того, в конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров подвергся критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могут подорвать усилия по снабжению ВСУ.

