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На Украине возбудили дело против министра обороны Умерова
Министра обороны Украины Умерова обвинили в злоупотреблении властью
Против министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью из-за увольнения руководства агентства оборонных закупок, сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).
Обвинения против Умерова были инициированы Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по заявлению общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), передает ТАСС.
Причиной для обвинений стал отказ министра продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также увольнение двух членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигиря. Эти члены совета поддерживали продление контракта с Безруковой. В ЦПК считают, что за такие действия Умерову придется отвечать и требуют от НАБУ тщательной проверки мотивов и последствий его решений.
Кроме того, в «Центре противодействия коррупции» указали, что Безрукова ранее была отстранена на время проведения проверки, связанной с закупками вооружения по завышенным ценам. 24 января Умеров заявил о своем решении инициировать проверку Агентства оборонных закупок и уволить своего заместителя Дмитрия Клименкова и Безрукову из-за проблем с обеспечением армии.
Ранее правительство Украины решило уволить заместителя министра обороны Александра Сергея, а также уволить Юрия Джигира по представлению министра обороны Рустема Умерова.
До этого депутат Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила Министерство обороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.
Кроме того, в конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров подвергся критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могут подорвать усилия по снабжению ВСУ.