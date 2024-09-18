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    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину по приглашению Зеленского
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    Базу боеприпасов в Тверской области атаковали 15 украинских дронов
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    18 сентября 2024, 14:43 • Новости дня

    Депутат обвинила Минобороны Украины в сокрытии проблем с подготовкой ВСУ

    Депутат Рады Безуглая: Минобороны и Генштаб Украины скрыли проблемы в учебных центрах ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

    Она утверждает, что по требованию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского министр обороны Украины Рустем Умеров уволил главного инспектора министерства обороны Игоря Воронченко после его доклада о ситуации в учебных центрах, передает РИА Новости.

    Безуглая подчеркнула, что доклад Воронченко, представленный на ставке, вызвал возмущение Сырского. По ее мнению, Главная инспекция министерства обороны Украины (ГИМО) была единственным источником объективной информации о положении в ВСУ.

    Она также добавила, что ГИМО ранее проводила расследование инцидента, когда военнослужащие ВСУ сбили свой истребитель F-16, и сопровождала аудит использования техники и вооружения, предоставленных партнерами.

    Депутат также заявила, что Сырский и Умеров действуют совместно, чтобы подавить несогласных. По ее словам, в рядах ВСУ существует практика «наказания в виде перевода в штурмовики». Безуглая выразила опасение, что может быть предпринята попытка уничтожить все доказательства, касающиеся нынешней ситуации.

    В заключение Безуглая призвала президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на сложившуюся обстановку в ВСУ и не проявлять равнодушие к нынешним проблемам. Ситуация остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет важным для оценки состояния и готовности украинских вооруженных сил.

    Напомним, сообщалось, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Американский генерал Джеймс Хекер заявил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на истребителях F-16 из-за отсутствия опыта.

    При этом Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.

    17 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поругались во время встречи в Киеве. Об этом пишет польский журнал Onet со ссылкой на участников переговоров.

    «По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», – приводит сообщение РБК

    Источники сообщили, что якобы Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины, и призвал Варшаву сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский в ответ заявил, что такие действия невозможны без решения НАТО.

    Кроме того, Зеленский попросил передать Киеву больше военной техники и в то же время обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни. Сикорский в ответ призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения, но Зеленского «это не убедило».

    Ранее сообщалось, что Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

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    18 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

    «Думаю, что нет», – заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину.

    Она объяснила, что ее задача – управлять Мексикой, и ее ответственность находится там. Шейнбаум не исключила, что поедет на некоторые международные мероприятия, но «путешествовать» много не будет, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнула, что курс внешней политики определен конституцией Мексики, который предполагает не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного решения вопросов.

    Инаугурация избранного президента Мексики состоится 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. На церемонию приглашен президент России Владимир Путин.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве

    Политолог Скачко: Поляки могли задержать Усика из-за обиды на Зеленского

    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве
    @ MICHAL CHWIEDUK/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боксер Александр Усик стал своего рода символом Украины. И его задержание в польском аэропорту аккурат после ссоры Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским – неслучайность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос – незаживающая рана двух стран, а Варшава требует искупления покаянием и разрешением на эксгумацию и опознание жертв тех событий. Но Киев этого не хочет», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Теперь произошло очередное обострение противостояния, в которое укладывается задержание Усика. Он, надо признать, выдающийся боксер, его знают во всем мире. Это прямо-таки символ Украины. И поляки, видимо, показывают, что для них ничего «святого» в так называемом политическом украинстве нет», – продолжил собеседник.

    Не последнюю роль в этой истории сыграл и конфликт Владимира Зеленского с Радославом Сикорским, считает эксперт. Он также допускает, что задержание могло быть не столько указанием польских властей, сколько решением силовиков в аэропорте, оскорбившихся поведением Киева.

    Ранее украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением свое задержание в Польше. Он выразил уважение польским правоохранителям, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

    Напомним, Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины. Глава МИД Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне.

    Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – заявил он. Однако как сообщил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский, «это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения».

    «Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покинуть выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта <…> Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», – приводит ТАСС слова Михаловского.

    Примечательно, что накануне СМИ сообщали о ссоре Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Польский портал Onet отмечал, что среди прочего Зеленский обвинил Варшаву в недостаточной поддержке Украины в вопросе ее вступления в ЕС. Сикорский в ответ заявил, что Польше потребовалось десятилетие для членства в объединении, а запрашиваемые украинским президентом сроки нереалистичны. Также стороны поспорили по вопросу эксгумации жертв Волынской резни.

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    18 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области

    Очевидцы сообщили о 15 дронах в Тверской области

    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Торопец в Тверской области в ходе атаки дронов заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщила дочь местного жителя.

    В ходе атаки осколки посекли не только базу с боеприпасами, но и несколько жилых домов Торопца и соседних деревень, в том числе деревню Знаменское, сказала собеседница «Газеты.Ru».

    Она добавила, что ее отец проснулся от взрывов, взял документы, в этот момент в дом прилетел осколок дрона. У мужчины зафиксированы ранения лица и тела. Тяжело пострадавших эвакуировали в больницу.

    Остальных же отправили в поселок Плоскошь в Торопецком районе.

    До этого глава региона Игорь Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация.

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    18 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили объекты украинской энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты промышленности ВПК Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки дронов и скопления живой силы и военной техники ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 724 дрона, 579 ЗРК, 18 163 танка и других бронемашин, 1454 машины РСЗО, 14 753 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    17 сентября 2024, 16:23 • Новости дня
    Названы самые богатые бизнесмены Украины

    Ахметов и Пинчук возглавили рейтинг самых богатых бизнесменов Украины

    Названы самые богатые бизнесмены Украины
    @ imago/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины возглавили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

    Состояние Ахметова, владельца группы SMS, оценивается в 7,5 млрд долларов. Пинчук, владелец группы «Интерпайп», занимает второе место с 1,86 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг издания «Фокус». 

    В десятку самых богатых украинцев также вошли Вадим Новинский (1,16 млрд долларов), Константин Жеваго (1,07 млрд долларов), Петр Порошенко с сыном Алексеем (1,05 млрд долларов) и Игорь Коломойский (940 млн долларов).

    Ранее сообщалось, что арестованный на Украине Игорь Коломойский в 2024 году выбыл из рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes, в нем остались пятеро украинских бизнесменов.

    В 2023 году Коломойский был на 2540 месте с состоянием в 1 млрд долларов.

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    18 сентября 2024, 02:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военных, сообщили в силовых структурах.

    Источник сообщил, что Украинск был освобожден российской армией накануне утром во вторник, российские бойцы закрепили флаг на вентиляционном стволе шахты, передает РИА «Новости».

    Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тыс. человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха – пути снабжения значительной части группировки ВСУ в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желанное Первое в ДНР.

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    17 сентября 2024, 15:52 • Новости дня
    Президент Эстонии признал усталость ВСУ от боевых действий
    Президент Эстонии признал усталость ВСУ от боевых действий
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Усталость от конфликта на Украине наблюдается в рядах вооруженных сил страны и в тылу, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью гостелерадио ERR.

    Как сказал Карис, комментируя слова журналиста об усталости Запада от конфликта на Украине, усталость есть, причем устали и те, кто находятся в тылу и те, кто на передовой, передает ТАСС.

    Он добавил, что усталость испытывают и те, кого конфликт пока не затронул напрямую. При этом Карис также повторил, что считает необходимым расширить поддержку Киева.

    Ранее Карис утвердил законопроект, позволяющий конфисковать замороженные активы российских физических и юридических лиц.

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    18 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Украинского боксера Усика отпустили после задержания в Кракове
    Украинского боксера Усика отпустили после задержания в Кракове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского боксера Александра Усика отпустили после задержания в аэропорту польского Кракова, сообщил после разговора со спортсменом Владимир Зеленский.

    Зеленский в Х (ранее Twitter, заблокирован в России) написал, что с Усиком все в порядке, его отпустили, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что поручил МИД и МВД Украины разобраться в инциденте в аэропорту Кракова.

    Сам Усик объяснил недоразумением ситуацию с задержанием в Польше. Он в сториз в Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) поблагодарил украинских дипломатов за поддержку, а также выразил уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД Украины заявили, что намерены выразить протест Польше из-за задержания Усика.

    Об аресте Усика в аэропорту польского Кракова сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

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    17 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку пехоты и плохие фортификации

    В ВСУ жалуются на нехватку пехоты и плохие фортификации на Красноармейском направлении

    Tекст: Константин Сергеев

    О непригодных оборонительных сооружениях, а также нехватке личного состава и боеприпасов под Красноармейском (украинское название – Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР заявляют военнослужащие ВСУ.

    «Главными проблемами на Красноармейском направлении являются количество личного состава и его подготовка. Так, по словам одного военного, 110-я механизированная бригада на июль 2024 года укомплектована менее чем на 40%. Часть перекинута в Очеретино всего через два месяца после вывода из Авдеевки. Там подразделение два года находилось на оборонных рубежах, бригада не восстановилась и не набрала новых людей», – сообщает ТАСС.

    В первом же столкновении у села Семеновка 68-я бригада, переброшенная на Красноармейское направление в марте, многих потеряла. В итоге в части доля новичков 90%, а средний возраст – «даже не 45+, а 55+». Другая бригада (151-я) имеет нормальную численность, но совершенно без боевого опыта.

    В ВСУ плохо отзываются о долговременных огневых точках и линиях окопов на Красноармейском направлении. Значительная часть этих сооружений, как говорят военные, не приспособлена для реальной обороны, часто они расположены посреди поля, что делает их видимыми для российских сил и труднодоступными для подвоза людей и боеприпасов. Как заявил командир 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» 59-й бригады Сергей Филимонов, эти укрепления больше помогают россиянам наступать, чем ВСУ обороняться. В итоге большинство укреплений бойцам приходится вырывать своими руками.

    Отмечают в ВСУ и значительный снарядный голод. Представитель 68-й бригады замечает нехватку снарядов уже с марта, по некоторым видам вооружения боеприпасов нет месяц.

    Как сообщалось в понедельник, российские войска трижды сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении запорожской линии фронта.

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    18 сентября 2024, 00:44 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском направлении

    Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке для Украины на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    В Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении для ВСУ как напряженную, следует из сообщения украинского командования в соцсетях.

    В сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале, говорится о напряженной для ВСУ ситуации на Купянском направлении, передает RT.

    Ранее бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском участке фронта.

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    18 сентября 2024, 14:08 • Новости дня
    Зеленский отменил встречу с латиноамериканскими лидерами из-за страха низкой явки

    Folha de S.Paulo: Зеленский отменил встречу с латиноамериканскими лидерами из-за страха низкой явки

    Зеленский отменил встречу с латиноамериканскими лидерами из-за страха низкой явки
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил встречу с лидерами стран Латинской Америки, которая должна была состояться в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23-27 сентября, испугавшись низкой явки.

    Как пишет бразильская газета Folha de S.Paulo, лишь небольшое число латиноамериканских лидеров приняли приглашения, которые были направлены руководством Украины в конце августа, передает ТАСС. Среди тех, кто подтвердил участие в мероприятии, был лидер Гватемалы Бернардо Аревало.

    По данным издания, Зеленский планировал, что эта встреча «продемонстрирует символическую поддержку Киева странами региона». Он также хотел обсудить возможности участия стран Латинской Америки в «восстановлении Украины» после завершения конфликта.

    Ранее избранный президент Мексики отказалась посетить Украину.

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    18 сентября 2024, 04:05 • Новости дня
    В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Руденя: В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, ситуация находится на контроле сообщил губернатор области Игорь Руденя.

    Руденя сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы, идет работа по локализации пожара.

    Ранее силами ПВО и РЭБ ночью были сбиты и подавлены семь БПЛА в Смоленской области.

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    17 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    Боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова

    Tекст: Вера Басилая

    Чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика арестовали в аэропорту польского Кракова, сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе депутат Верховной рады Жан Беленюк.

    Беленюк опубликовал видео, как Усика ведут в наручниках.

    «Обстоятельства выясняются», – написал депутат, передает РИА «Новости».

    Между тем, супруга Усика сообщила, что «ничего криминального» в задержании ее мужа нет, с ним все нормально.

    «В скором времени Александр сам все объяснит», – написала она в соцсети.

    Ранее Усик объявил, что хотел бы получить должность главы украинского министерства спорта в будущем.

    До этого Усик заявлял о планах баллотироваться в президенты Украины, но позже передумал.

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    18 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении в последние сутки потеряла свыше 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    За этот период ВСУ также потеряли 23 единицы бронетехники, включая два танка, в том числе немецкий Leopard, пять БМП, БТР и 15 бронемашин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла за сутки четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

    Группировка «Север» продолжила наступление, она поразила формирования 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

    Группировка отразила четыре контратаки в сторону Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорвала попытки атак в сторону Ольговки и Борок.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, восемь человек взяты в плен, уничтожены две БМП, две боевые бронированные машины и автомобиль.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены четыре попытки украинской армии пройти через российскую границу в сторону Веселого и Медвежьего. В этой зоне ВСУ потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, две БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны у Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Любимовки, Мирного, Мартыновки, Малой Локни, Николо-Дарьино, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Сердликово, Толстого Луга и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ у Беловод, Глухова, Кондратовки, Катериновки, Малушино, Могрицы, Мазевки, Новоивановки, Обод, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Степного, Шалыгино, Хотеня и Юнаковки.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 14 тыс. 600 человек, 121 танк, 50 БМП, 92 БТР, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники.

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

    Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад». Оружием поражения внезапно стали тысячи самых обыкновенных пейджеров. Как это было устроено технически и почему именно пейджеры использует «Хезболла» для своего управления? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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