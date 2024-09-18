Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?5 комментариев
Депутат обвинила Минобороны Украины в сокрытии проблем с подготовкой ВСУ
Депутат Рады Безуглая: Минобороны и Генштаб Украины скрыли проблемы в учебных центрах ВСУ
Депутат Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.
Она утверждает, что по требованию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского министр обороны Украины Рустем Умеров уволил главного инспектора министерства обороны Игоря Воронченко после его доклада о ситуации в учебных центрах, передает РИА Новости.
Безуглая подчеркнула, что доклад Воронченко, представленный на ставке, вызвал возмущение Сырского. По ее мнению, Главная инспекция министерства обороны Украины (ГИМО) была единственным источником объективной информации о положении в ВСУ.
Она также добавила, что ГИМО ранее проводила расследование инцидента, когда военнослужащие ВСУ сбили свой истребитель F-16, и сопровождала аудит использования техники и вооружения, предоставленных партнерами.
Депутат также заявила, что Сырский и Умеров действуют совместно, чтобы подавить несогласных. По ее словам, в рядах ВСУ существует практика «наказания в виде перевода в штурмовики». Безуглая выразила опасение, что может быть предпринята попытка уничтожить все доказательства, касающиеся нынешней ситуации.
В заключение Безуглая призвала президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на сложившуюся обстановку в ВСУ и не проявлять равнодушие к нынешним проблемам. Ситуация остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет важным для оценки состояния и готовности украинских вооруженных сил.
Напомним, сообщалось, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.
Американский генерал Джеймс Хекер заявил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на истребителях F-16 из-за отсутствия опыта.
При этом Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.