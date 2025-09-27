Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Рожков заявил о надежде на скорое возвращение флага России всем спортсменам
После восстановления в правах Паралимпийский комитет России рассчитывает, что все спортсмены смогут вскоре снова выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны.
Паралимпийский комитет России (ПКР) приветствует решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о полном восстановлении организации в правах, передает ТАСС.
Президент ПКР Павел Рожков выразил надежду на скорое возвращение флага и гимна всем российским спортсменам. «С 2022 года все российское паралимпийское движение добивалось справедливого решения в отношении наших спортсменов, которые не могли участвовать в международных соревнованиях», – заявил он.
Рожков отметил, что принятое на ассамблее в Сеуле решение свидетельствует о добросовестном и терпеливом исполнении обязательств российской стороной. По его словам, для ПКР это показатель того, что организация ставит защиту прав спортсменов на первое место. Однако глава ПКР подчеркнул, что работа по вопросу возвращения национальных символов еще продолжается.
Согласно решению, российские паралимпийцы смогут выступать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и международных турнирах, которые проводятся под эгидой МПК. Речь идет о таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.
В 2022 году российскую сборную отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине из-за ситуации на Украине. В 2023 году членство России и Белоруссии в МПК было частично приостановлено, однако теперь российские паралимпийцы смогут вернуться к участию в международных соревнованиях.
