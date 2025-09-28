Дегтярев заявил о скором восстановлении прав Олимпийского комитета России

Tекст: Ольга Иванова

Восстановление Олимпийского комитета России (ОКР) в правах должно быть рассмотрено на одном из ближайших заседаний исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев, передает РИА «Новости». По словам Дегтярева, перспективы положительные, а стратегия по возвращению статуса ОКР была детально обсуждена с руководством МОК в июле.

Министр отметил, что на сентябрьском исполкоме МОК вопрос восстановления ОКР обсуждался, однако решения пока принято не было. Дегтярев подчеркнул: «Результатом этого обсуждения должно стать на одном из ближайших исполкомов восстановление ОКР в правах, это наша цель, потому что без признанного олимпийского комитета невозможно выступление национальной сборной под флагом и гимном».

Ближайшее заседание исполкома МОК запланировано на 9 и 10 декабря в Лозанне. Дегтярев также сообщил о подаче новых исков для усиления давления и отметил, что недавнее решение по российским паралимпийцам свидетельствует о прогрессе в этом процессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил статус Паралимпийского комитета России (ПКР). ПКР рассчитывает, что российские спортсмены смогут вновь выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны. Решение МПК повлияет на развитие паралимпийского спорта, а отстранение российских паралимпийцев в 2023 году было бесчеловечным, заявила депутат Госдумы Светлана Журова.