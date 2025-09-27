В ПКР расценили восстановление статуса как победу над дискриминацией

В ПКР назвали восстановление статуса победой над дискриминацией

Tекст: Мария Иванова

Решение восстановить полноценный статус Паралимпийского комитета России (ПКР) является вкладом в развитие международного паралимпийского движения и примером отсутствия дискриминации по национальному признаку, передает ТАСС.

В пресс-службе ПКР подчеркнули, что организация добросовестно исполняет свои членские обязательства и теперь российские паралимпийцы смогут выступать с национальными символами на ряде международных соревнований.

Делегаты Международного паралимпийского комитета (МПК) на ассамблее в Сеуле вначале выступили против полного отстранения ПКР, а затем отменили частичное отстранение, действовавшее с 2022 года. Теперь российские спортсмены смогут участвовать под флагом и гимном страны в Паралимпийских играх и турнирах по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею и пулевой стрельбе.

В заявлении ПКР отмечается: «МПК признал, что Паралимпийский комитет России добросовестно исполняет обязательства по членству, установленные уставом. Это важный вклад в развитие международного паралимпийского движения и пример того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам». Кроме того, ПКР подчеркивает необходимость снять ограничения с атлетов, выступающих в дисциплинах, курируемых другими международными федерациями.

Как пояснили в ПКР, мировой чемпионат по легкой атлетике в Нью-Дели, который продлится до 5 октября, станет последним крупным турниром, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Организаторы не успеют внести изменения в протокол из-за того, что российские участники отбирались как нейтральные атлеты.

Ранее, в 2022 году, российским паралимпийцам не разрешили участие в Паралимпиаде в Пекине из-за событий на Украине. В 2023 году членство России и Белоруссии было частично приостановлено. Затем разрешили участие россиян в международных соревнованиях МПК и летних Паралимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе и в индивидуальном зачете.

