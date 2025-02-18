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На пляжах Кубани заменят песок после крушения танкеров в Керченском проливе
Савельев доложил о ходе ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе
В Керченском проливе завершена откачка более 1,4 тыс. тонн мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239», а работы по демонтажу и утилизации продолжаются под контролем правительственной комиссии, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев. Администрации Краснодарского края поручено заменить загрязненный песок на пляжах к началу курортного сезона.
Савельев доложил о прогрессе в ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, говорится в Telegram-канале правительства. В конце января завершилась откачка более 1,4 тыс. тонн мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239». Кроме того, срезано 280 тонн металлоконструкций, что составляет около 40% от общего объема. Металл отправляется на переработку на металлургический завод.
Демонтаж кормовой части «Волгонефть-239» планируется завершить до 31 марта. В феврале Минтранс подготовит предложения по предотвращению разлива мазута из оставшихся фрагментов танкеров.
Ведется постоянный мониторинг акватории и береговой линии. В операции участвуют более 3,5 тыс. человек, включая 600 волонтеров, а также более 500 единиц техники и 28 плавсредств. На берегу собрано 185 тыс. тонн загрязненного песка, из которых 53 тыс. тонн вывезены, а более 5 тыс. тонн утилизированы. Эту работу контролирует глава Минприроды Александр Козлов.
Роспотребнадзор следит за качеством воздуха, воды и почвы, Росрыболовство – за безопасностью рыбы. Научное сообщество участвует в разработке решений по ликвидации последствий аварии под руководством главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
Администрации Краснодарского края поручено заменить загрязненный песок на пляжах, а специалисты Роспотребнадзора до 1 марта проведут оценку соответствия пляжей санитарным требованиям. Минтранс начал ревизию нормативной базы и проверку танкерного флота. Президент поручил провести работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия качественно и максимально быстро.