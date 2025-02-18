  • Новость часаReuters: Франция созовет новую встречу по Украине с ЕС и Канадой
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    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Российские ученые изобрели лекарство из медуз для заживления ожогов
    Геростраты XXI века. Русофобия стала залогом экономического самоубийства
    Путин поручил потерявшим имущество жителям Курской области выплачивать 65 тыс. рублей в месяц
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК
    Атака украинских дронов снизила прокачку нефти по системе КТК на 40%
    На пляжах Кубани заменят песок после крушения танкеров в Керченском проливе
    Минсельхоз спрогнозировал экспорт зерновых на уровне 55-57 млн тонн
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    30 комментариев
    18 февраля 2025, 20:43 • Новости дня

    На пляжах Кубани заменят песок после крушения танкеров в Керченском проливе

    Савельев доложил о ходе ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Керченском проливе завершена откачка более 1,4 тыс. тонн мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239», а работы по демонтажу и утилизации продолжаются под контролем правительственной комиссии, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев. Администрации Краснодарского края поручено заменить загрязненный песок на пляжах к началу курортного сезона.

    Савельев доложил о прогрессе в ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, говорится в Telegram-канале правительства. В конце января завершилась откачка более 1,4 тыс. тонн мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239». Кроме того, срезано 280 тонн металлоконструкций, что составляет около 40% от общего объема. Металл отправляется на переработку на металлургический завод.

    Демонтаж кормовой части «Волгонефть-239» планируется завершить до 31 марта. В феврале Минтранс подготовит предложения по предотвращению разлива мазута из оставшихся фрагментов танкеров.

    Ведется постоянный мониторинг акватории и береговой линии. В операции участвуют более 3,5 тыс. человек, включая 600 волонтеров, а также более 500 единиц техники и 28 плавсредств. На берегу собрано 185 тыс. тонн загрязненного песка, из которых 53 тыс. тонн вывезены, а более 5 тыс. тонн утилизированы. Эту работу контролирует глава Минприроды Александр Козлов.

    Роспотребнадзор следит за качеством воздуха, воды и почвы, Росрыболовство – за безопасностью рыбы. Научное сообщество участвует в разработке решений по ликвидации последствий аварии под руководством главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

    Администрации Краснодарского края поручено заменить загрязненный песок на пляжах, а специалисты Роспотребнадзора до 1 марта проведут оценку соответствия пляжей санитарным требованиям. Минтранс начал ревизию нормативной базы и проверку танкерного флота. Президент поручил провести работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия качественно и максимально быстро.

    18 февраля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда он был доставлен из Ливии через Германию в июне 2020 года.

    Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» был обнаружен на территории Национального учебного центра вооруженных сил США Форт Ирвин в штате Калифорния.

    Известно, что данный «Панцирь-С1Э» был вывезен из Ливии после боев за Триполи в июне 2020 года. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США доставил его с аэродрома Зувара в Ливии на американскую базу Рамштайн в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о получении права на экспорт в 2024 году нескольких десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е».

    Коментарии (8)
    17 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой

    Стали известны детали соглашения США с Украиной о полезных ископаемых

    Telegraph: Белый дом потребовал с Украины репарации, как с Германии после Первой мировой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предъявил Киеву требование на 500 миллиардов долларов в качестве «компенсации». На эту сумму США хотят взять на Украине контроль не только над важными месторождениями, но также портами, инфраструктурой, нефтью и газом.

    Как пишет The Telegraph, недавно на стол президента Владимира Зеленского лег проект контракта, который вызвал панику в Киеве. Условия документа фактически предполагали экономическую колонизацию Украины Соединенными Штатами на бессрочной основе, накладывая на страну непосильное бремя репараций.

    По данным издания, контракт, датированный 7 февраля 2025 года, носит отметку «Конфиденциально». В нем говорится о создании совместного инвестиционного фонда США и Украины. Соглашение охватывает «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные ресурсы, нефть и газ, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)». Также указано, что «договор регулируется законодательством штата Нью-Йорк, без учета принципов коллизионного права».

    Согласно предлагаемому контракту, 50% всех доходов Украины от добычи ресурсов должны отчисляться США, Вашингтону достанется также 50% финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим сторонам» для будущей монетизации ресурсов. «Этот контракт означает: "Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей"», – заявил газете источник, близкий к переговорам.

    Вашингтон также получает приоритет на покупку экспортируемых минералов и почти полный контроль над украинской сырьевой экономикой. Управление фонда должно осуществляться исключительно США, что фактически передает контроль над природными ресурсами Украины американской стороне.

    Сам Владимир Зеленский предлагал США участие в добыче критически важных полезных ископаемых Украины еще в сентябре 2024 года, во время своего визита в Trump Tower. Он рассчитывал, что присутствие американских компаний создаст политический барьер для возможного повторного нападения России. «Однако Зеленский вряд ли ожидал столь жестких условий, сравнимых с репарациями, наложенными на Германию после Первой мировой войны. Экономические требования Трампа превышают условия Версальского договора, которые в дальнейшем были смягчены Лондонской конференцией 1921 года и планом Дауэса в 1924 году», – говорится в статье.

    Выступая на телеканале Fox News, Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» компенсировать Вашингтону 500 млрд долларов. «Если они не согласятся, их просто отдадут Путину», – предупредил он. По его словам, США уже потратили 300 млрд долларов, а продолжение поддержки Украины было бы «глупостью». Однако, по данным Конгресса, общий объем помощи составил 175 млрд долларов, из которых 70 миллиардов пошли на производство оружия в самих США.

    Опрошенные газетой эксперты ставят под сомнение заявления о гигантских ресурсных запасах Украины, оцениваемых в 26 триллионов долларов. Украинские литиевые месторождения действительно значительны, но с 2022 года цены на литий рухнули на 88%, а крупные запасы обнаружены по всему миру. К примеру, в Неваде месторождение McDermitt Caldera содержит 40 млн тонн лития, что делает США крупнейшим игроком в этой сфере.

    «Редкоземельные металлы вовсе не являются редкими. США отказались от их добычи в 1990-х из-за низкой рентабельности, что позволило Китаю получить монополию. Однако сейчас Вашингтон активно устраняет эту проблему», – пишет The Telegraph. Отмечается, что месторождения украинского сланцевого газа также сомнительны как источник прибыли: часть месторождений контролируется Россией, а другие расположены в сложных геологических условиях. Ранее компания Chevron уже отказалась от добычи газа в Польше и на Украине из-за высоких издержек.

    Ранее представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз выразил недовольство недальновидностью Владимира Зеленского в оценке соглашения о разработке полезных ископаемых.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    18 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    Ушаков: Отношения России и США не демонстрируют явного сближения
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде, что точная дата встречи Владимира Путина с американским лидером пока не определена, но обсуждения этого ведутся. По оценке Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения.

    Ушаков сообщил, что назвать конкретную дату встречи Владимира Путина и президента США в настоящее время трудно, передает ТАСС. Он добавил, что такая встреча вряд ли состоится на следующей неделе, хотя обсуждение между сторонами продолжается.

    По словам Ушакова, отношения между Россией и США пока не демонстрируют явного сближения, но обе стороны договорились учитывать интересы друг друга. «Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул он, комментируя итоги недавних переговоров.

    Ушаков охарактеризовал переговоры как неплохие, отметив, что они прошли в конструктивной атмосфере.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад нервозно, если не сказать панически, реагирует на российско-американские контакты.

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    18 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России

    Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за ухода из России

    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за прекращения бизнеса в России, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи в Эр-Рияде.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о значительных потерях американских компаний в размере 300 млрд долларов, связанных с их уходом из России, передает РИА «Новости». Дмитриев отметил важность возобновления диалога между Россией и США, подчеркнув, что потери такой величины могли возникнуть из-за отсутствия совместной работы в экономике.

    Возможность обсуждения этих вопросов представится на встречах в Эр-Рияде, куда прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Дмитриев может присоединиться к делегации для обсуждения экономических вопросов с американской стороной.

    Со стороны США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили запретить возвращение в Россию международным компаниям, финансировавшим Вооруженные силы Украины. Сообщалось, что с 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. При этом объявлено о планах 13 международных брендов выйти на рынок России.

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    18 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай ответил на вопрос о возможной отправке войск на Украину

    МИД Китая отказался комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге во вторник заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину. Он подчеркнул, что Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, которую высказывал неоднократно.

    Ранее журнал Economist сообщал о предложении американских чиновников в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия. Однако Китай воздерживается от комментариев на подобные темы, указывая на свою нейтральную позицию.

    Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает мировые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось.

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    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

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    18 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Прекращена трансляция Reuters из центра Киева

    Украинские власти остановили онлайн-трансляцию с камер Reuters в Киеве

    Прекращена трансляция Reuters из центра Киева
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские правоохранители прекратили трансляцию агентства Reuters с площади Независимости в Киеве, запущенную вопреки запрету украинских властей.

    Украинские правоохранительные органы приостановили онлайн-трансляцию с камер на площади Независимости в Киеве, которую начало вести агентство Reuters, сообщает ТАСС. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что оперативно обратился в соответствующие органы после реакции общественности и медиа. В результате трансляция была остановлена.

    Reuters запустило онлайн-трансляцию впервые за три года, несмотря на запрет украинских властей, введенный в марте 2022 года. Этот запрет запрещает украинским и иностранным журналистам публиковать фото и видео, связанные с военными действиями, без санкционирования украинских властей. Такие меры были приняты в связи с введением военного положения и направлены на защиту национальной безопасности Украины.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ранее предупреждала иностранных журналистов о возможной уголовной ответственности за несанкционированные публикации, содержащие информацию о военных действиях, дислокации войск и местах обстрелов. Агентство Reuters не предоставило пояснений, почему было принято решение о запуске трансляции в условиях действующего запрета.

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    18 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Супруга Зеленского сообщила о пребывании в отеле «Москва» в ОАЭ
    Супруга Зеленского сообщила о пребывании в отеле «Москва» в ОАЭ
    @ Jordan Pettitt/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская делегация во главе с Владимиром и Еленой Зеленскими остановилась в отеле «Москва» в Объединенных Арабских Эмиратах, о чем сообщила первая леди Украины на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России).

    Прибывшая в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация, в том числе президент Владимир Зеленский и его супруга, остановилась в отеле «Москва», передает телеканал 360.

    Об этом сообщила Елена Зеленская в своих соцсетях. Она поделилась фотографией из конференц-зала отеля, подписав ее словом «скоро» и добавив эмодзи в виде двух сердец в цветах украинского флага.

    Однако вскоре после этого публикация была удалена. На данный момент эта запись на странице Елены Зеленской отсутствует.

    Отель «Москва» в ОАЭ является известным местом для размещения высокопоставленных гостей и делегаций.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Европа должна как можно скорее выбрать представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

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    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил потерявшим имущество жителям Курской области выплачивать 65 тыс. рублей в месяц
    Путин поручил потерявшим имущество жителям Курской области выплачивать 65 тыс. рублей в месяц
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

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    17 февраля 2025, 22:11 • Новости дня
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На намеченных на вторник переговорах в Эр-Рияде будут представлены российская и американская стороны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние», – пояснил Ушаков в эфире «России 24», говоря о приезде в Саудовскую Аравию украинской делегации, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что других переговоров в Эр-Рияде не может быть.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

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    17 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Участники переговоров в Париже разошлись в вопросе отправки военных на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Как заявил корреспондент BFMTV Леопольд Одебер, стороны разделились на два лагеря, передает ТАСС. По его словам, британские представители высказались за отправку военных на Украину, в то же время польская и немецкая делегации выступили против такого шага.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска на Украину в рамках миротворческой миссии. До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил об отказе США отправить военных на Украину.

    Коментарии (9)
    18 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Премьер Италии Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС, пишет Sole 24 Ore.

    По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».

    Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.

    По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.

    Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    Коментарии (9)
    18 февраля 2025, 02:10 • Новости дня
    Маск оценил прибытие Лаврова и Ушакова в Саудовскую Аравию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал видеозаписи с приездом главы МИД России Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова.

    «Вот так выглядит компетентное руководство», – прокомментировал Маск в X прибытие Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд.

    В ролике запечатлено, как с трапа самолета спускаются глава МИД и помощник главы российского государства.

    Напомним, Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сам Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Коментарии (4)
    17 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет

    Орбан заявил о второстепенной роли ЕС на переговорах России и США о будущем мире

    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза останутся в стороне от ключевых переговоров между Россией и США, в результате которых будет определено будущее мирового порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз потерял возможность взять инициативу в прекращении конфликта на Украине и теперь будет узнавать о будущих переговорах из газет. Глава венгерского правительства отметил, что президенты России и США могут обсудить не только вопросы Украины, но и будущее мироустройства, а также цены на энергоносители, технологии, торговлю.

    Орбан также добавил, что для европейцев особенно неприятно будет оставаться в роли зрителей этих событий, несмотря на их значимость для мировой политики.

    Ранее экс-советник президента США Фред Флейтц заявил, что европейские лидеры «впадают в истерику» из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    18 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

    Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине

    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    На складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».

    Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.

    Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.

    Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.

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