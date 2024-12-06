Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
Сербия и Венгрия задумались о расширении нефтепровода «Дружба»
Сербия и Венгрия решили согласовать проект нового нефтепровода в 2025 году
Сербия планирует договориться с Венгрией о строительстве нового нефтепровода для соединения с трубопроводом «Дружба» в 2025 году, заявил на Веронском форуме вице-премьер Александр Вулин.
По его словам, Сербия планирует в 2025 году согласовать проект нового нефтепровода с Венгрией, передает ТАСС.
Вице-премьер выразил уверенность, что стороны смогут оперативно достичь договоренностей. Этот проект станет частью трубопровода «Дружба».
По информации из корпоративного журнала «Транснефти» – «Трубопроводный транспорт нефти», планируется, что строительство нового нефтепровода будет завершено к 2026 году. Длина новой ветки составит порядка 300 км, а пропускная способность – не менее 5 млн тонн нефти в год.
Кроме того, Вулин сообщил, что Сербия обсуждает с Газпромом вопросы оплаты за поставки газа в условиях санкций против Газпромбанка. При этом он отметил, что возможны трудности, но Сербия намерена сделать все возможное для решения этого вопроса.
Также Сербия обратилась к России с просьбой увеличить объем поставок газа в рамках нового соглашения. В этом году, по словам Вулина, поставки уже возросли, и ожидается, что новое соглашение укрепит энергетическое сотрудничество между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. В самом Евросоюзе в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России, что может повлиять на экономику Газпрома и Евросоюза. Президент России Владимир Путин тем временем обновил порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями: например, проведение платежа через третьих лиц.