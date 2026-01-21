Президент Палестины прибыл в Москву

WAFA: Президент Палестины Аббас прибыл в Москву

Tекст: Валерия Городецкая

По информации WAFA, в ходе визита Аббас намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также встретиться с послами ряда арабских государств, передает ТАСС.

Ожидается, что на встречах будут обсуждаться актуальные события на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Путина и Аббаса состоится 22 января.

На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с Путиным.