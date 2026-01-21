Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Президент Палестины прибыл в Москву
Палестинский лидер Махмуд Аббас в среду прибыл в российскую столицу, сообщило агентство WAFA.
По информации WAFA, в ходе визита Аббас намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также встретиться с послами ряда арабских государств, передает ТАСС.
Ожидается, что на встречах будут обсуждаться актуальные события на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Путина и Аббаса состоится 22 января.
