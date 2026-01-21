Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Песков сообщил о планах Аббаса встретиться с Путиным в Москве
Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву с рабочим визитом, о чем сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подтвердил журналистам факт визита, подчеркнув: «Да, я могу подтвердить. Действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины [Махмуд] Аббас». Он также сообщил, что российско-палестинские переговоры намечены на завтра, передает ТАСС.
На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Путин заявил, что видит наиболее предпочтительным вариантом передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу и администрации Палестины.