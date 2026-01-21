Песков сообщил о планах Аббаса встретиться с Путиным в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Песков подтвердил журналистам факт визита, подчеркнув: «Да, я могу подтвердить. Действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины [Махмуд] Аббас». Он также сообщил, что российско-палестинские переговоры намечены на завтра, передает ТАСС.

На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что видит наиболее предпочтительным вариантом передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу и администрации Палестины.