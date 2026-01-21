В Белгороде после обнаружения воронки эвакуировали жильцов

Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
В Белгороде после обнаружения воронки от снаряда эвакуировали жильцов
В центре Белгорода специалисты эвакуировали жителей и развернули оперативный штаб после обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгороде на улице Губкина обнаружили воронку от боеприпаса, на месте происшествия работают взрывотехники министерства обороны, сообщил Гладков в Telegram-канале.
Гладков отметил, что необходимо вывезти жильцов близлежащих домов в безопасное место..
Сотрудники экстренных и городских служб проводят поквартирный обход и организуют вывоз жителей из домов рядом с местом происшествия. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения с горячим питанием и всеми необходимыми условиями для пребывания людей, сообщил мэр Валентин Демидов. По его словам, три автобуса дежурят у места происшествия, один из них уже доставил жителей в безопасное место, передает РИА «Новости».
Отдельное внимание уделяется маломобильным гражданам, для которых организована индивидуальная доставка в пункт временного размещения. Демидов подчеркнул, что необходимо дождаться завершения работы взрывотехников и убедиться в отсутствии угрозы для жизни и здоровья людей. После получения официальной команды о полной безопасности эвакуированные смогут вернуться домой, а движение по улице Губкина возобновят.
Ранее Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ.
